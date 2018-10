“Realmente me gusta poner el cuerpo y mis emociones en cada trabajo”

Brenda Gandini será parte de Morir de amor La miniserie de 12 episodios se estrenará por Telefe el miércoles 17 a las 23.30. Allí, donde también actúa junto a su madre, Daniela Cardone, interpreta a una mujer con esclerósis múltiple. La actriz dialogó con un pequeño grupo de medios en Buenos Aires, entre los que estuvo diario El Tribuno.

En la conversación se refirió a los desafíos de su rol, la maternidad y el feminismo. Además, expresó su admiración por las personas con discapacidad “me pasaron un montón de cosas cuando tuve que atravesar la enfermedad y ponerme en el lugar del otro”, reveló.

Una mujer bella, que desde su adolescencia despertó el suspiro del público masculino. Su pareja es el actor Gonzalo Heredia, con quien tiene dos hijos: Eloy y Alfonsina, quien nació en agosto del año pasado.

¿Cómo describirías a tu personaje en esta serie?

Mi personaje es Mora. Ella tiene una enfermedad que se llama Esclerosis múltiple, bastante avanzada. Se relaciona con el personaje de Esteban Bigliardi y, primeramente, con el de Griselda Siciliani porque va todo el tiempo a la obra social para que le habiliten los medicamentos y le acepten las ordenes que le dan los médicos. En el primer capítulo sucede que lo conoce a Juan en una caída, por su enfermedad y su control físico.

En la serie hay muchos personajes de mujeres que constantemente van cambiando a lo largo de los capítulos, pero el mío tiene bastante continuidad porque empieza a experimentar cómo se siente una mujer en su estado más frágil. El amor que en ese momento le llega de parte de Esteban, la hace sentir mejor.

También trabajo con mi mamá real (Daniela Cardone). Cuando tuve mi primera reunión, Anahí Berneri me propuso trabajar con ella. Me parecía algo muy interesante y un desafío actoralmente. Me asustaba el lazo que nos une real cuando lo llevás a la ficción, porque cuando ponen en ese rol a una persona que no conocés, creás ese vínculo y hay ciertos permisos. En cambio cuando vos ya tenés una relación y es tu mamá, hay un montón de cosas en juego que me parecieron muy interesantes poder llevarlas a la ficción.



¿Se puede decir qué ese vínculo es como un “Reality” de ustedes dos en la ficción?

En la vida real, mi vínculo con ella es algo muy mío, Pero en la ficción creamos un vínculo en donde mi personaje era como su madre y su madre como su hija. Es una madre muy absorbente que no la deja ser libre. Mi personaje es como muy aniñado, como congelado en el tiempo, que tiene una relación simbiótica con su madre.



Para tu mamá debe ser una propuesta interesante también ¿Cómo lo vivió?

Lo vivió de una manera muy feliz. Encantada de trabajar con su hija, imagínate. Nos divertimos un montón. Tuvimos escenas muy difíciles, porque los personajes eran difíciles de hacer, pero confiamos en Anahí. Y al estar dirigido todo por una mujer, era más fácil entregarse a la situación. Yo ya había visto sus películas, y tengo una gran admiración hacia ella. Y más en este momento súper femenino, que todo el equipo sea femenino, me parecía algo espléndido.

Casi todo el equipo es femenino. Trabajo bien con los dos géneros, pero creo que en este momento por lo femenino, estamos como en una situación de compañeras, de agarrarnos las manos y decir “vamos,vamos”.

¿Te referís a la sororidad?

Si, aunque no quiero caer estrictamente en términos. Me parece que es un momento en el que por ahí se agarra más de la mano a la mujer que tenés al lado, en vez de competir entre nosotras, que es algo que nos enseñaron. Yo lo veo por ese lado. Si tengo diferencias con otra mujer, digo “bueno, no me sirve lo que me decís” pero todo con respeto, y me parece que está buenísimo.

¿Cómo elegís los proyectos a los que te sumás?

Mi personaje tiene que ser distinto a lo que vengo haciendo. Si no lo que sucede es que te quedás en una zona cómoda que no te hace laburar. A mí me gusta poner el cuerpo y mis emociones, usar mi cuerpo como instrumento de trabajo. Si no, no me llama, no me late.

Decías recién de poner el cuerpo, y justamente tu personaje tiene Esclerosis múltiple, que es un desafío muy grande a nivel físico?

Tuve mucha preparación física y estuve muy rodeada de gente que la padece. Es terrible porque además la energía de la gente te llega. Me pasó de tener que grabar renga, y cuando llegaba a casa seguía rengueando. Estaba tomada por lo que padecen y la verdad de que esto se trata además de contar con mucho respeto a la gente que lo tiene. Y es un hilito muy fino entre realidad y ficción, y pareciera que a veces las cosas ficcionadas tienen que tener toda esa cosa exagerada y eso termina hiriendo a la gente que sufre de esta enfermedad. De mi lado, lo tomé con mucho profesionalismo. Desde el minuto uno estoy estudiando la enfermedad con casos muy cercanos.



¿Y cómo se vive ese proceso?

Es una enfermedad muy conocida por sus síntomas: te agarran calambres, se te adormecen las piernas, tenés dolores extremadamente fuertes y de repente no te podés levantar de la cama. Vos le das la orden a tu cerebro y no podés levantarte igual. Es una enfermedad muy complicada.

Vas teniendo avances. Hay gente que está en silla de ruedas porque ya no siente las piernas. Hay gente que tiene un ataque un día y al siguiente está un poco mejor. Mi personaje estaba en un nivel de enfermedad leve.

¿Cómo repercute en vos un personaje tan duro y oscuro después de grabar?

Trato de que apenas termina la grabación, todo lo que tenga que sacar, lo hago en el auto mientras viajo a casa. Porque cuando llego tengo que ponerme el traje de madre y de encargarme de mi familia. Porque sí, quedás cargada emocionalmente. La verdad es que el proyecto tiene una oscuridad buenísima y es muy distinto a todo lo que se viene viendo en televisión. Es un género distinto. Es una mezcla de todo, quizás porque cada capítulo tiene varios géneros, aunque a veces es uno solo.

¿El hecho de llevar la enfermedad a tu cuerpo, te sirvió para entender cómo viven las personas con discapacidad?

Si, de hecho hablar me emociona mucho porque admiro a la gente que la padece, porque no sé cómo hace para sobrevivir en este mundo que no está preparado para un montón de gente que necesita ayuda. Yo vi documentales de personas que son admirables. Y me hizo tomar consciencia de que a veces nos quejamos por cosas tan banales, y hay gente que tiene discapacidad y tiene una vida maravillosa. Claro que me pasaron un montón de cosas cuando tuve que atravesar la enfermedad y ponerme en el lugar del otro. Porque te hace ver todo lo que les hace falta, las cosas que no tienen en cuenta de la gente que tiene discapacidades. La verdad es que sí, me emocionó mucho.

¿Tus tiempos entre la ficción y la maternidad, no te permiten hoy hacer teatro?

Nuestro trabajo no es como el de todos. Siendo actor capaz que estás una semana o doce horas afuera de tu casa. En este caso puntual, tratamos de turnarnos con mi pareja, que también es actor, para que siempre esté uno de nosotros dos al menos. Porque para eso tenemos hijos, tenemos que hacernos cargo. Tuve dos propuestas de teatro hermosísimas que no pude aceptar, pero uno elige tener una familia y los primeros años son los más importantes a nivel de presencia, contención y educación para los niños que tenemos, y uno a veces deja cosas en el camino. Yo lo que digo es que no me gustaría dejar de trabajar, porque cuando ellos sean grandes voy a decir “che, ¿ahora qué hago conmigo?”. Tiene que haber un equilibrio, aunque hay gente que no tiene alternativa y tiene que ir a laburar igual. Yo por suerte, soy afortunada aunque a veces trabaje muchas horas.



En un programa de televisión te preguntaron si serías madre nuevamente y terminó en discusión. ¿Te sucede usualmente que te cuestionen por eso?

Lo que sucedió es que cuando me lo preguntaron, dije “no. Quiero vivir” en tono de chiste y de risa como queriendo decir que con un tercer hijo no podría tener un minuto para nada, porque no tengo un minuto para nada de verdad. Tengo un montón de proyectos que los postergué para cuando mis hijos sean más grandes, pero es una elección mía. Si una madre hoy en día no puede decir que está cansada y que no quiere otro hijo porque no puede más, no tiene que ser sacado de contexto. Mis respetos a la gente que no puede tener hijos, mis respetos a la gente que tiene hijos con enfermedades. Lejos estoy de eso.

Yo me estaba riendo y fue sacado de contexto. Después levantaron el comentario en todos lados, diciendo cosas terribles que por suerte no leo. Mi entorno sabe lo mamá que soy y no tengo que demostrar al mundo cómo me manejo y cómo cuido a mis hijos. Me ocupo de mi maternidad y soy mamá como puedo, con lo que traigo y lo que tengo.

Jamás me metería con esas mujeres que quieren ser madres y no pueden. He tenido amigas que pasaron por eso y siempre estuve acompañándolas. Lo que menos quiero en este momento es pelearme con una mujer y menos con una madre, porque entre nosotras nos tenemos que contener, ayudar con todo lo que hacemos. Ser madre es agotador y es un trabajo, y es hermoso y lo mejor que me pasó en la vida también. Pero está bueno decir las dos cosas.

¿Podés adelantar algo sobre tus próximos?

Quizás para marzo vuelva de nuevo a la tele, aunque todavía es algo que estoy viendo.