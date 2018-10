Scaloni confirmó a 10 de los 11 titulares ante Brasil

Lionel Scaloni, en la clásica conferencia de prensa en la previa de los partidos, confirmó a 10 de los 11 titulares para enfrentar a Brasil, mañana a las 15 en Arabia Saudita.

La única duda que mantiene Scaloni es incluir a Ángel Correa o Lautaro Martínez y se despejará minutos antes del arranque del encuentro.

El entrenador informó que los que arrancarán el duelo serán: Sergio Romero; Renzo Saravia, Germán Pezzella, Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico; Leandro Paredes, Rodrigo Battaglia, Giovani Lo Celso; Eduardo Salvio, Mauro Icardi y Correa o Lautaro Martínez.

Scaloni reiteró que en estos momentos lo primordial no es el resultado, sino darle rodaje a esta nueva camada de jugadores. “Buscamos otra cosa. Que estos chicos jueguen y demuestren que pueden hacerlo”, afirmó.

También habló de que para la mayoría Brasil es favorito mañana a quedarse con el clásico.

“Un partido de fútbol tiene tantos matices. Es apresurado decir quién es favorito, es un partido que sobran las palabras, hay que salir a jugar. Los favoritos se verán en la cancha, ellos vienen más rodados, con un entrenador que sabe lo que quiere; no es una ventaja, pero juega a su favor. Pero no estaría tan seguro del favoritismo”.

El tema Dybala también fue abordado por el director técnico interino: “Nos adaptamos un poco a Dybala. Y positivamente se está adaptando a nosotros. Queremos que juegue, lo vemos en un momento importante. Va a jugar en una posición en la que creemos que nos puede dar mucho, más allá de que sabemos dónde se siente cómodo, no vamos a limitarlo”.

Y no podía dejar de hablar de la ausencia de Messi: “Neymar está entre los tres mejores jugadores del mundo. Si no está un jugador como Messi, perdemos como equipo, pero no quiero poner excusas, buscamos jugar con los jugadores que tenemos ahora. No es momento para hablar de que Leo no está”.