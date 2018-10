Agenda olímpica del martes: el básquet, el boxeo y más, en instancias decisivas

El programa de actividades deportivas para este martes, correspondiente a la décima jornada de los III Juegos Olímpicos de la Juventud Buenos Aires, es el siguiente:

Ciclismo

Hora Prueba Atleta

11: Combinada por equipos M - Short track Agustín Durán

11.25: Combinada por equipos M - Short track Yoel Vargas

11.55: Combinada por equipos F - Short track Valentina Muñóz

12.20: Combinada por equipos F - Short track Camila Samso

Canotaje

Hora Prueba Atleta

11: K1 con obstáculos Series Valentín Rossi

Pentatlón

Hora Prueba Atleta

12.10: Equipos Internacio­nales Natación Clasific. Martina Armanazqui Tur

12.20: Equipos Internacio­nales - Natación Clasific. Franco Serrano

14: Equipos Internacionales Esgrima Clasific. Martina Armanazqui Tur

14: Equipos Internacionales Esgrima Clasific. Franco Serrano

16: Equipos Internacionales Laser run Clasific. Martina Armanazqui Tur

16: Equipos Internacionales Laser run Clasific. Franco Serrano

Boxeo

Hora Prueba Atleta

13: Peso Welter Semifinal Rakhmonov (Uzbekistan) vs. Brian Arregui

18: Peso Gallo Semifinal Khalokov (Uzbekistan) vs. Mirco Cuello

20.45: Peso Ligero Semifinal Dubois (Gran Bretaña) vs. Victoria Saputo

Básquet 3X3

Hora Rival Instancia Equipo

15.25: China Cuartos de Final Femenino

16.15 Georgia Cuartos de Final Masculino

Atletismo

Hora Prueba Atleta

14: Salto con Garrocha - Final Pablo Zaffaroni Unrein

14.05: Salto Triple Final Luciano Méndez

15.50: 400m Vallas Final Pedro Garrido

16.45: Lanzamiento de Jabalina Final Agustín Osorio

Beach Volley

Hora Rival Instancia Dupla

16: Holanda Semifinales Mauro Zelayeta-Bautista Amieva