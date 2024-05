El paro de la CGT, sin peso: muchos comercios abrieron

El paro general convocado por la Confederación General del Trabajo (CGT) y acompañado por las dos CTA no tuvo el efecto buscado por los sindicalistas. Aunque sin transporte público, muchos trabajadores no pudieron concurrir a sus puestos, la medida no capitalizó un malestar social generalizado. Muchos comercios abrieron y el paro de ayer careció de peso.