22°
12 de Agosto,  Salta, Centro, Argentina
RIGI
Franco Colapinto
Tini Stoessel
Cazzu
Benjamín Vicuña
Federación Salteña de Judo
Taylor Swift
crematorio de mascotas
Inflación
Nacionales

La inflación de julio habría dado por debajo del 2%: el INDEC informa el dato este miércoles

A pesar de que el dólar subió 14% en ese mes, no se habría producido un traslado a precios.
Martes, 12 de agosto de 2025 18:26
A pesar de que el dólar subió 14% en julio, la inflación de ese mes, que el INDEC informará este miércoles a las 16:00, no habría superado el 2%, según proyecciones privadas.

El costo de vida sí habría subido con relación a junio, cuando había arrojado 1,6%.

Según el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del Banco Central, que recoge las proyecciones de consultoras y centros de investigación de forma mensual, la inflación de julio se ubicaría en 1,8%.

En el caso de la consultora EcoGo, estimó una inflación de 1,7% para julio.

En el caso de C&T, indicó que el costo de vida habría subido el 1,9%.

En julio pesaron sobre todo los rubros ligados al turismo, por las vacaciones de invierno, y una fuerte alza de precios en verdura.

Para los especialistas de la fundación Libertad y Progreso, la inflación de julio fue del 1,9%, sobre todo por factores estacionales como vacaciones y aguinaldo, subas en precios regulados como combustibles y servicios públicos, y eventos que incrementaron la incertidumbre, como el fallo negativo por la causa YPF.

 

