Garrafas: hogares deben inscribirse para la ayuda

En la provincia de Salta el 44,7% de los hogares no tiene acceso al servicio de gas. Son 187.000 familias que usan principalmente garrafas para cocinar y contar con agua caliente. Se trata, en su inmensa mayoría, de hogares de bajos ingresos

Los grupos familiares para los que el gas envasado es una necesidad básica y tienen ingresos mensuales inferiores a tres Canastas Básicas Totales, que equivalen a $3.771.987 para un hogar tipo 2, deben inscribirse en el nuevo registro de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF) para poder contar con la asistencia que les cubriría el 50% del precio de las garrafas.

Hasta diciembre una parte de esos hogares recibieron la ayuda en distintas localidades de la provincia a través del Plan Hogar, que el pasado 1 de enero quedó oficialmente eliminado por el gobierno nacional, a la par de la puesta en marcha del nuevo régimen que reemplaza al extinto programa.

Quienes eran beneficiarios del Plan Hogar tendrán que volver a inscribirse para continuar recibiendo la ayuda que ya no se hará efectiva a través de la Anses, sino mediante descuentos directos al momento de comprar los tubos de gas con medios de pago electrónicos.

Sitio para inscripciones

La inscripción debe realizarse a través de una web oficial de subsidios que habilitó la Secretaría de Energía de la Nación. La dirección del sitio es: https://www.argentina.gob.ar/subsidios

El plazo máximo para completar el trámite es de seis meses. Durante ese período se garantizará la continuidad de la asistencia para quienes ya formaban parte del Plan Hogar. Aquellas familias que no estaban incluidas, pese a reunir los requisitos establecidos, deberían inscribirse sin tardanzas para ser incorporadas también al nuevo régimen de subsidios focalizados.

Nueva modalidad

En lo que va de la presidencia de Javier Milei los pagos del Plan Hogar no mantuvieron una regularidad mensual. Por su parte, el gobierno nacional hizo nota que el monto de la asistencia había quedado muy desfasado frente al costo real de las garrafas.

Hasta diciembre el programa disuelto asistía a 3,9 millones de hogares argentinos con una cobertura que llegó a representar solo el 8,5% del precio final de la garrafa, cuando en 2022 cubría cerca del 80%. El precio promedio nacional de la garrafa rondaba en el cierre de 2025 en $20.852, valor frente al cual el subsidio efectivo era notoriamente marginal.

Con el nuevo esquema, el beneficio pasaría a cubrir el 50% del precio del gas envasado, aunque con un límite de dos garrafas mensuales en mayo, junio, julio, agosto y septiembre (el período más frío) y una sola garrafa mensual en el resto del año.