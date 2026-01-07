PUBLICIDAD

7 de Enero, Salta, Centro, Argentina
Moria Casán
Boca Juniors
Pago Anual 2026
Vacaciones en cultura
incendio en chubut
reforma laboral de Milei
El tiempo en Salta
La caída de Maduro
Rally Dakar 2026
Homicidio en Salta
Homicidio en Salta

Muerte violenta en Villa Juanita: un detenido y una investigación en curso

El hecho ocurrió en un sector residencial del sur de la ciudad y abrió una pesquisa judicial que busca reconstruir las últimas horas de la víctima y el contexto en el que se produjo el ataque. Es la quinta muerte violenta en los primeros siete días del año 2026. Preocupación por los hechos violentos.
Miércoles, 07 de enero de 2026 12:01
Un hombre de 27 años fue detenido luego de asesinar a otro hombre en Villa Juanita.
La mañana en Villa Juanita se vio alterada por un hecho que quebró la rutina habitual del barrio. Un hombre mayor de edad perdió la vida en circunstancias que aún se encuentran bajo investigación, y el caso quedó rápidamente en manos de la Justicia provincial, que trabaja para esclarecer lo sucedido.

Según la información oficial, la víctima habría sufrido lesiones con arma blanca, un elemento clave para la causa. Por el momento, no trascendieron detalles sobre la mecánica del ataque ni sobre el vínculo entre las personas involucradas, mientras continúan las tareas periciales y la recolección de pruebas en la zona.

En ese marco, la Policía de Salta detuvo a un hombre de 27 años, quien fue puesto a disposición de la Justicia. La aprehensión se concretó durante la mañana, luego de una serie de diligencias que incluyeron relevamientos en el lugar del hecho y entrevistas a posibles testigos.

La causa es investigada por la Fiscalía de Graves Atentados contra las Personas, que coordina las actuaciones destinadas a reconstruir el contexto en el que se produjo el ataque y a determinar responsabilidades penales. Entre las medidas dispuestas se encuentran pericias, análisis de elementos secuestrados y la toma de declaraciones.

Este episodio se inscribe en un escenario que genera atención a nivel provincial: se trata del quinto homicidio registrado en Salta en lo que va del año. En apenas siete días se produjeron cinco asesinatos, una seguidilla de hechos violentos que vuelve a poner el foco en la evolución de estos casos durante el inicio del año.

Mientras la investigación judicial avanza, las autoridades mantienen reserva sobre nuevos detalles, a la espera de los resultados de las pericias forenses y de las definiciones procesales que permitan esclarecer un hecho que impactó en la zona sur de la ciudad.

Temas de la nota

