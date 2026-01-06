¿Quiénes pueden acceder a la ayuda?

Para acceder al subsidio focalizado con el que el Estado nacional asistirá a hogares con bajos ingresos y entidades de bien público en la adquisición de garrafas, beneficiarios del disuelto Plan Hogar y otros interesados deberán acreditar ingresos iguales o inferiores a las tres Canastas Básicas Totales que equivalen hoy a $3.771.987, para un hogar tipo dos. Se trata del modelo de familia que utiliza el INDEC para calcular la línea de pobreza e indigencia en el país y que, generalmente, se define como una familia de cuatro integrantes (dos adultos y dos niños).

También se contemplan situaciones de vulnerabilidad específicas, como la presencia de algún integrante con Certificado Unico de Discapacidad (CUD), Pensión Vitalicia para excombatientes o Certificado de Vivienda del Registro Nacional de Barrios Populares (ReNaBaP).

Documentación necesaria

Al momento de la inscripción será necesario contar con el número de CUIL de todos los mayores de 18 años del hogar, el Documento Nacional de Identidad (DNI) del titular y una dirección de correo electrónico personal.

El trámite, que ya se encuentra habilitado, debe realizarse de manera personal, exclusivamente por internet y sin intermediarios. Cabe resaltar que pueden inscribirse para contar con el subsidio focalizados no solo los hogares de menores ingresos, sino también entidades de bien público que no cuenten con conexión a la red de gas natural.