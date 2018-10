Aparecieron audios que complican al intendente acusado de pedir favores sexuales por trabajo

Gustavo Melella, intendente de Río Grande, una de las localidades más trascendentes de Tierra del Fuego, sigue en la cornisa tras haber sido denunciado por acoso sexual y abuso de poder. Los denunciantes son tres obreros de la construcción a quienes el jefe comunal les habría prometido trabajo a cambio de favores sexuales, promesa que finalmente no les terminó abonando en su totalidad. En ese marco, grabaciones y mensajes de textos capturados agravarían la situación del intendente.

"Hola papi uno. Hablé hace un rato. Están en Gallegos porque ya la frontera cierra, no iban a poder cruzar toda la frontera y la barcaza. Así que llegarán mañana. Yo después te voy a decir en qué empresa los recomendé. Por ahí van a tener que esperar tres, cuatro días para empezar. Ya igual estoy pensando en otra cosa que les podemos hacer para que vayan laburando", se puede escuchar en uno de los fragmentos del audio.

En otra de las partes del audio, y con un mensaje más explícito, consulta: "Eso me dijo, que eran cuatro papá. ¿Y cuántos son los que me van a coger?". Y continúa la secuencia: "¿Qué edad tienen, papi, sabés?".

"¿Y cuáles son los que seguro me van a co..., papi? ¿Te dijeron?", insiste en su interrogatorio para luego mencionar la futura ayuda que podría darles a cambio de favores sexuales: "Vos tenés que decirles que para que estén mejor esos dos me tienen que dar".

De los últimos dos audios se desprende que Melella llegó a realizar pagos a estas personas para que compraran materiales o se asentaran durante sus primeros días antes de conseguirles un trabajo: "Papi, ¿sabés qué? Por ahí te va a convenir ir al banco y retirar la plata. Porque a las tres cierra. Por cajero no vas a poder retirar todo".

El hecho tomó trascendencia pública en agosto de este año, cuando las denuncias se hicieron públicas. Según quedó registrado allí, todo comenzó con la cooperativa de la que forman parte, donde se realizaban trabajos de construcción para la Municipalidad. El problema, según afirman, ocurrió antes de finalizar la última obra pública que la Intendencia le había encomendado. Ellos, en la denuncia, cuentan que la Municipalidad no les pagó el trabajo realizado y que el intendente se quedó con el presupuesto que estaba destinado a cubrir los gastos de la construcción.

