Hay amores que matan

Güemes, el Paradigma de la Nacionalidad y Prócer de la Americanidad, está prisionero de las corporaciones. Por su dimensión histórica supera, rebalsa los moldes, los estereotipos culturales, financieros, políticos, mentales y sociales. No tiene dueño biológico, sectorial ni corporativo. Le pertenece a la nación y al pueblo. Teniendo en cuenta la bien intencionada iniciativa del concejal Martín Del Frari quiero expresar de manera personal como investigador e historiador que disiento totalmente con la citada iniciativa por considerar que se pretende solucionar un error cometido en las primeras décadas del siglo XX con otro error. Esto sustentado en los siguientes antecedentes y criterios:

* Ya, en este momento existe un caso de duplicidad en dos espacios verdes destinados a homenajear al prócer en la ciudad capital: la plaza Güemes, frente a la Legislatura y el espacio verde que rodea el monumento ubicado al pie del cerro e inaugurado el 20 de febrero de 1931.

* La plaza Güemes, no solo manifiesta la, pervivencia de la controversia entre dos proyectos políticos, uno nacional y otro totalmente opuesto, y también como muestra de los tantos desatinos cometidos a lo largo del tiempo, en relación a los nombres de barrios, villas, arterias y espacios verdes de la ciudad. En esa plaza que lleva el nombre del mártir americano no hay ni siquiera un busto que justifique el nombre. Allí, se encuentra el monumento a Hernando de Lerma. Lo que no es una casualidad ni un error sino la manifestación del desprecio que tenían y tienen para con la figura de Güemes algunos sectores del poder.

* Crear la plazoleta, que se propone, llevaría a que se produzca un caso de triplicidad, lo que por supuesto triplicaría la confusión para los salteños y visitantes, reiterando la vulneración de la legislación vigente para estos casos, sin brindar esclarecimiento de las razones por los que el prócer fue asesinado en un magnicidio cuya autoría ideológica fue planificada por salteños.

En el entendimiento de que se aspira a una revalorización de su trayectoria, su gesta y brindar un aporte que favorezca a la toma de conciencia nacional, en un país que tiene serias dificultades para encontrar los hechos de su historia nacional, es que con el mayor respeto elevo la siguiente sugerencia:

Sancionar una ordenanza que ordene se proceda a un intercambio de nombres en dos plazas del ejido urbano capitalino, con el fin de dar coherencia y cualificación a la intención de homenajear al paradigma. La plaza Güemes que reciba el nombre “Plaza General Manuel Belgrano”. Estadista. Hombre de ley. Creador de la Bandera de la Nación, paño mayúsculo que recibió el reconocimiento fáctico de tal en el actual Río Juramento, Salta, el sábado 13 de febrero de 1813. Jefe del Ejército nacional en La Batalla de salta y Gobernador de Salta.

La Plaza Belgrano reciba el nombre de “General Martín Miguel de Güemes”, en la totalidad de su predio. Lo que permitiría realizar todos los emplazamientos y puestas en valor, entre los que estaría el espacio que se propone darle el título de plazoleta, con lo cual se gana en coherencia por la estrecha cercanía al lugar donde nació, pasó parte de su infancia, el lugar donde vivió su madre en estado de viudez y casada en segundas nupcias, el lugar donde vivió una vez casado con Carmen Puch, el lugar donde fue sorprendido al momento de la emboscada y el lugar donde fue herido en la jornada del 7 de junio de 1821.

Sobre la base del Monumento a Hernando, se coloque el Monumento a Belgrano. Lo que también permitiría ponerla en valor con el mismo objetivo que para el caso del General Güemes.

Que el Monumento a Hernando de Lerma sea trasladado y emplazado en la esquina de San Martín y Lerma lo que sería coherente no solo por el nombre de la arteria sino que en la manzana del parque ubicada entre Lerma-San Martín- Córdoba y el Pasaje Miramar. Se encuentra ubicado el monumento a Cristóbal Colón, dentro de cuyo proyecto se encuadra su accionar.

Sobre la base del Monumento a Belgrano en la plaza que llevará el nombre de Güemes se coloque “El Monumento al Miliciano”, en homenaje a todos los combatientes que formaron parte de sus magistrales milicias.

Poner en valor el sitio donde Güemes fue herido el 07 de junio de 1821 , donde se encuentra la placa colocada el 17 de junio de 1921, en el ángulo noreste de la plaza.

Debe quedar en claro que se tenga en cuenta o no las sugerencias expuesta y, a los efectos de evitar la duplicidad o triplicidad citada en párrafos anteriores, se debe anular el nombre de Güemes en la Plaza de frente a la Legislatura a más de resolver la situación planteada con el espacio que rodea al monumento, al pié del Cerro San Bernardo, en relación a lo cual me permito sugerir la imposición del nombre de “Plaza de la Gesta Güemesiana”.

Ratifico conceptos que divulgo en cuanto lugar y ocasión me lo permite. Güemes no fue un caudillo, fue un estadista de proyección continental. Fue uno de los sobresalientes gestores del Estado nacional. Murió no solo convertido en General en Jefe del Ejército de Observación sobre el Alto Perú. Gobernador de Salta. Brazo derecho, en el marco estratégico en la operatividad táctica defensiva del Plan San Martiniano.

