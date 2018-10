Analizan cómo poner en valor el monolito a Güemes

Algunos concejales de la comisión de Cultura, Educación y Prensa recibieron ayer a representantes de las instituciones que honran a Martín Miguel de Güemes y a Manuel Belgrano, para escuchar sus opiniones acerca del proyecto que busca revalorizar el monolito a Güemes, que está en la plaza Belgrano, en la esquina de Balcarce y avenida Belgrano. En ese lugar, el 7 de junio de 1821, el general recibió una bala que ocasionó su muerte, 10 días después.

“Martín Miguel de Güemes es nuestro máximo prócer salteño, y ese es un lugar muy importante para la historia de nuestra provincia, de nuestro país y de toda Latinoamérica porque tuvo que ver con esta gesta libertadora en todo el continente”, dijo el autor del proyecto, el concejal Martín del Frari (Frente Ciudadano para la Victoria) a El Tribuno.

Explicó que su iniciativa surgió a raíz de una charla que mantuvo con algunos escritores y representantes de los institutos Belgraniano y Güemesiano. Su interés es que se conforme un paseo o una plazoleta, como las que hay -dijo- en algunas ciudades de Europa.

“Creemos que es necesario terminar con esta contradicción histórica de la que hablan los escritores, la asociación de Gauchos de Güemes, el Instituto Belgraniano y el Güemesiano: que en la plaza Belgrano está el lugar donde hirieron al general Güemes. Me parece que es medio ilógico y que confunde a la gente”, planteó el edil, que quiere que este lugar “tan emblemático de la historia” se incorpore a un recorrido turístico dentro del casco histórico.

El 17 de junio de 1921 el gobernador Joaquín Castellanos mandó a construir el monolito por el centenario de la muerte de Güemes. El historiador Gregorio Caro Figueroa contó a este diario que originalmente esta placa fue colocada en el centro de la avenida Belgrano, sobre una platabanda, donde había árboles.

Del Frari manifestó que “en la actual plaza Belgrano hay una placa desde hace 97 años, que nunca se puso en valor, nunca se la arregló, no se conformó una plazoleta ni algo que la levantara”. Observó que muchos salteños pasan por allí todos los días y ni siquiera saben que existe. “De hecho, la placa no está visible. Está casi al nivel del suelo”, advirtió. “Me parece muy importante que levantemos la figura de nuestro máximo héroe y prócer”, dijo.

Pedro Sanz Navamuel, vicepresidente del Instituto Belgraniano de Salta, se mostró a favor de que hubiera un lugar especial para este monolito: “Me parece bien que en una punta (de la plaza Belgrano) se haga una plazoleta, que sea del general Güemes”.

Francisco Aráoz, presidente de la Agrupación Tradicionalista de Salta Gauchos de Güemes, no consideró positivo que se hiciera una plazoleta dentro de una plaza. “En vez de gastar dinero de la Municipalidad para hacer una plazoleta, yo preferiría que funcionara lo que está: que alguien se encargue de mantener la plaza Belgrano y el monolito y que funcione la llama. Que se haga cumplir la normativa vigente”, opinó.

Aráoz planteó que sería bueno que la Municipalidad hiciera cumplir las normas que existen “para que el monolito no siga sufriendo los actos de vandalismo que hubo por instituciones y por gente que lo escribe”. El hombre consideró como un acto de vandalismo el que las organizaciones de Derechos Humanos pintaran pañuelos blancos -símbolo de memoria, verdad y justicia- el 24 de marzo de este año, cuando se cumplió otro aniversario de la última dictadura militar.

Rosa Herrera (Partido Propuesta Salteña), presidenta de la comisión de Cultura, Educación y Prensa, manifestó que harán un “estudio exhaustivo de lo que pide el concejal Del Frari”. “Ese lugar tiene solo una placa y una tea, y creo que debe ser valorado como se merece. Vamos a ver de qué manera hacerlo. Puede ser como un paseo... Lo que queda en claro es que ese lugar debe ser valorizado”, expresó. La edil dijo que consultará también a la Secretaría de Obras Públicas de la Municipalidad.

Agustina Gallo, subsecretaria de Cultura de la Municipalidad, dijo a este medio: “Le planteé a Del Frari y al Concejo Deliberante que podemos poner en valor ese espacio donde le dispararon a Güemes. La verdad es que no está destacado. Se lo puede destacar, delimitar. Hay gente experta que puede ver de qué manera hacerlo, dentro de la misma plaza. Es una cuestión de reordenamiento y de distribución”.

Miguel Ángel Cáseres, en una columna que se publicó en la edición de ayer, dijo que si bien está a favor de poner en valor el sitio donde fue herido Güemes, disiente totalmente de la iniciativa del concejal “por considerar que se pretende solucionar un error cometido en las primeras décadas del siglo XX con otro error”. Planteó que, si se hiciera una plazoleta, se daría “un caso de triplicidad” porque ya hay un monumento y una plaza en honor a Güemes.