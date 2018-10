Comenzó la semana de festejos para las madres con un desfile de carrozas y murgas

A partir del lunes 15, todas las mamás del departamento de Gral. Güemes comenzaron a vivir una intensa semana de festejos, semana que llegará a su fin el próximo sábado 20 como víspera del Día de la Madre.

Para las mamás del municipio de Campo Santo, este 2018 tiene una singular importancia porque se cumplen 25 años de una actividad recreativa que fue denominada jornadas “Juguemos con Mamá”.

Sus principios se remontan al año 1993, el entonces intendente “Pila” Alderete junto a su director de Cultura, Fredy Dan, organizaron un encuentro de madres para participar de juegos recreativos que se extendieron por dos días con premios para las ganadoras.

En esa oportunidad participaron cuatro grupos de madres que no representaban a ningún barrio, simplemente por amistad se organizaron los distintos grupos.

La experiencia se repitió al año siguiente con la participación de seis grupos. A partir del ’95, cuando asumió en la intendencia Mario Cuenca, nombró como director de Cultura a Francisco Carrizo, quien como animador de profesión tuvo a su cargo la conducción de las dos primeras actividades por las madres.

A partir de ese año los encuentros se organizaron por barrio y pasaron a llamarse “Juguemos con Mamá”, así es como lo recuerda “Pancho” Carrizo, quien fue el animador de cada jornada durante estos ininterrumpidos 25 años.

“Recuerdo que cuando nos hicimos cargo con Mario, que fue a partir de tercer año, como veíamos tanto entusiasmo en las madres, las organizamos por barrios, y fueron cinco los barrios inscriptos, al año siguiente 7, después 10 y hoy contamos con 15 barrios participantes de un total de 17 que conforman el municipio de Campo Santo”, contó.

Pancho, como todos lo conocen, es la figura que no puede faltar sobre el escenario durante cada noche de juegos, con una energía que contagia, es el motor que genera el movimiento entre las participantes, a pesar de su edad como él mismo reconoce, aún su cuerpo responde al momento de bailar y saltar sobre el escenario.

“Ahora cuesta un poquito más, pero con tanta alegría y entusiasmo a mi alrededor, los dolores quedan postergados para la mañana siguiente, por nada del mundo me perdería una fiesta como esta; además, las chicas me solicitan”, expresa con cierta picardía. El domingo fue la noche de las carrozas donde el barrio San Isidro fue el ganador, seguido por el barrio San Cayetano”, dijo.

En Güemes

Las jornadas por el Día de la Madre en el municipio güemense comenzaron ele lunes con la apertura en la Plazoleta de las Madres sobre calle Cabred y Rivadavia, allí el padre Ángel Casimiro tuvo a su cargo la bendición de las participantes, mientras que la intendenta Alejandra Fernández improvisó palabras de bienvenida. En este primer día de actividades hubo presentación de mascotas y clases se zumba en la plaza central. Para los días siguientes se programaron juegos recreativos, el miércoles será destinado para la presentación de videoclips, el jueves está anunciada una sorpresa para las mamás participantes, el viernes presentación de candidatas a reina con carrozas y murgas, para el sábado ya como cierre se coronará a la reina de las madres y la fiesta en espera por la llegada del domingo 21.

En el Bordo

También las mamás de El Bordo dieron inicio a sus jornadas Juguemos con Mamá, en la noche de hoy se presentaron los barrios con el color de sus remeras, desfilaron con sus candidatas a reina y sumaron puntos en los juegos recreativos. Este año las actividades se realizaron en forma conjunta entre el municipio por medio de su Dirección de Cultura y el Consejo de la Mujer.

En Campo Santo

Un espectacular despliegue de color y creaciones artísticas prepararon los distintos barrios para celebrar estos 25 años en Campo Santo. Para afrontar los gastos, se realizan bingos y venta de comidas a lo largo del año, este desfile artístico ha superado en cuanto a calidad y expectativa del público a los desfiles carnestolendos.