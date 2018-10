Presentan un proyecto para que todos los jueces paguen Ganancias

“Se trata de una posición histórica del radicalismo y es hora de que la llevemos adelante. Será parte de nuestro aporte en un momento en el que todos los sectores están haciendo un esfuerzo”. Con ese espíritu, la cúpula del Comité Nacional de la UCR definió en las últimas horas, después de varias reuniones reservadas con sus principales espadas legislativas, impulsar un proyecto de ley para que todos los jueces paguen el Impuesto a las Ganancias.

En el entorno del gobernador de Mendoza y presidente del partido, Alfredo Cornejo, aseguraban que estaban trabajando contrarreloj para que la presentación pudiera hacerse esta semana. La idea es que logre colarse en la discusión del Presupuesto, aunque para el caso de que la iniciativa pueda convertirse en una traba más para la sanción de esa ley los radicales aceptarían impulsarla como "proyecto autónomo".

El proyecto

El borrador del texto, de un solo artículo, ya había llegado anoche a oídos de los principales actores de Cambiemos en el Congreso y uno de ellos no tardó en poner en aviso a la Casa Rosada, donde no hay una posición común sobre el tema.

Hay quienes dicen que ese privilegio que alcanza a uno de los poderes del Estado "no puede sostenerse más en esta nueva Argentina", pero existen otros -más cautelosos- que proponen no generar nuevos roces con la Justicia. Lo cierto es que hay una visión unánime de que ni bien la UCR difunda su propuesta "el clima social estará de ese lado y la presión contra los jueces será muy fuerte".

El ministerio de Economía había preparado semanas atrás un informe en el que alertó que la exención de Ganancias a los ingresos de los jueces y funcionarios de los Poderes Judiciales nacionales y provinciales le impediría al Estado recaudar este año $7.337 millones. En 2019, añadió, esa suma ascenderá a $9.854 millones, lo que equivale al 0,05 del PBI. Para tener una idea de cuánto representa esa cifra hay que pensar en que el Presupuesto prevé una inversión en Educación (Gastos de Capital) de 10.166 millones de pesos.