Quemaron estupefacientes al aire libre por falta de horno

"Sabemos que el medio adecuado es el horno pirolitico, que no existe en Salta desde hace unos cuatro años aproximadamente. Ayer la quema se hizo a la vieja usanza, que en realidad es una metodología no tan vieja", expresó en diálogo con El Tribuno Jorge González Ferreyra Solá, secretario del Juzgado Federal número 2 de esta capital. Desde el área de prensa de la Cámara Federal de esta provincia informaron sobre la quema que se realizó ayer en el predio del Departamento de Caballería de la Policía provincial, donde se quemaron 709.458 kilogramos de estupefaciente entre cocaína y marihuana.

Debido a la inexistencia del horno pirolítico -que funcionaba en el predio de Gendarmería Nacional ubicado en Chachapoyas- las últimas dos quemas de droga se hicieron al aire libre, con el agravante de posibles contaminaciones que eso significa. Al respecto, el secretario del Juzgado Federal que atiende Miguel Medina, apuntó: "No sabemos por qué se lo llevaron a Buenos Aires, si fue para reparación, por un cambio de destino o estaba inútil, lo cierto es que hace falta un horno pirolitico". Jorge González Ferreyra Solá expresó que hace un tiempo a esta parte cuentan con la ayuda privada de una empresa del Parque Industrial, que "nos simplifica un poco la tarea pero no es la manera adecuada, es un tema que escapa a la órbita nuestra".

La quema que se desarrolló ayer por la tarde en esta ciudad contó con la participación del personal de Gendarmería Nacional, la División de Drogas Peligrosas de la Policía salteña, del señor representante de la Delegación Sanitaria Federal, dependiente del Ministerio de Salud Pública de la Nación. Según informaron desde la Cámara Federal de Salta se llevó a cabo la destrucción de casi 350 mil kilos de cocaína y más de 360 mil kilos de marihuana.

"Desde la Cámara Federal se hicieron varios pedidos por el horno, pero no tuvimos respuesta concreta. Si bien mejoró la lucha contra el narcotráfico, esta cuestión tan puntual y básica -la del horno- no mejoró, y la verdad es preferible proceder como dispone el artículo 30 de estupefacientes, procediendo a la destrucción lo más rápido posible, aún con este tipo de inconvenientes. Es mejor eso a tener un largo tiempo la droga sin destruir, con los riesgos que eso implica", sostuvo el secretario del Juzgado Federal 2.

Una situación que se debería tener muy en cuenta desde el Ministerio de Seguridad de la Nación o bien desde el Ministerio de Justicia, además de tratarse de una problemática que también incumbe al Poder Ejecutivo provincial para evitar cualquier tipo de riesgo contaminante en las próximas quemas de drogas.

“No generó ningún tipo de efecto o molestia”

“En el lugar donde se llevó a cabo la quema por supuesto que se tuvo en cuenta que no haya casas o viviendas a menos de 600 o 700 metros, lo cual evita molestias. No soy un especialista en la materia ambiental pero estuve en toda la quema a cuatro metros del pozo y no generó ningún tipo de efecto o molestia ni nada parecido. Obviamente no es lo ideal, uno imagina que genera la misma molestia que se da cuando queman la basura”, apuntó Jorge González Ferreyra.

Según el secretario, la droga destruida pertenece a unos nueve operativos que se realizaron en septiembre, algunos de ellos pertenecientes a causas más viejas, y algunos otros procedimientos que se hicieron este año. “El más fuerte fue el de San Antonio de los Cobres, en septiembre, donde se incautaron más de 500 kilos de droga entre cocaína y marihuana”, apuntó.

Previo a la destrucción siempre se hacen pericias químicas a cargo de profesionales, se extraen muestras que quedarán en reserva para cuando la causa pase de la etapa de instrucción y se eleve a juicio en el Tribunal Federal. En total se quemaron más de 700 kilos de estupefacientes entre cocaína y marihuana.