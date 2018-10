D'Onofrio: "Gallardo se queda, va a seguir en River"

El presidente de River, Rodolgo D´Onofrio, aseguró que Marcelo Gallardo "va a seguir en River", intentando restarle dramatismo a las declaraciones del entrenador que, horas antes, había advertido que "nada dura para siempre".

Sobre los dichos de Gallardo, D´Onofrio consideró que "se hicieron interpretaciones que se pueden hacer pero que no condicen con la realidad. Gallardo va a seguir en River, es parte de un proyecto integral. Un proyecto que él quiere hacer y que nosotros estamos felices de que él lo haga", remarcó el presidente de la entidad de Nuñez.

En declaraciones formuladas a Fox Sports Radio, el dirigente aclaró que no llamó al director técnico para aclarar la situación "porque no es necesario".

"Hay que entender lo que dijo y tiene razón en que nada es para siempre. Es así. Cuando hablen otra vez con él, se los va a aclarar porque es algo que no se interpretó de la manera en la que había que hacerlo. Cuando uno llega a fin de año siempre hace un análisis, pero eso no es algo que ponga en duda su continuidad", agregó el presidente.

Al respecto, D´Onofrio agregó: "Marcelo ha dicho tantas veces que tiene contrato con River... Lo ha informado y me lo dijo a mí en persona. Hay un acuerdo por cuatro años y mientras tengamos la química que tenemos, que es excelente, y mientras tengamos las mismas ideas... Yo lo veo con nosotros hasta el final de mi mandato", en 2021.

Durante la conferencia de prensa que brindó ayer, Gallardo dijo estar "seguro que nada dura para siempre", lo que generó la suspicacia de que dejaba abierta la posibilidad de migrar de River, más allá de tener un contrato en vigencia con la entidad de Núñez que llega hasta 2021.

El entrenador también es uno de los posibles nombres que se manejan para dirigir la selección argentina, pero Gallardo fue contundente: "Tengo muchas cosas en mi cabeza vinculadas a River".