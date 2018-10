La AFA no trató las Sociedades Anónimas, pero crece el rechazo

El Comité Ejecutivo de la Asociación del Fútbol Argentino no trató hoy el tema de las Sociedades Anónimas Deportivas (SAD), que sumó el rechazo formal de River.

El debate se pospuso debido a que el presidente de AFA, Claudio Tapia, estuvo en Viamonte pero no contaba con el tiempo necesario porque tenía que viajar a Chile ya que mañana tiene un congreso extraordinario de Conmebol en Santiago.

A través de su sitio de Internet, River hoy hizo pública su postura al respecto y rechazó “a través de su Asamblea de representantes de socios, en forma unánime y por aclamación, la figura jurídica de sociedades anónimas en el fútbol argentino”.

Además, si bien no fue comunicado de manera oficial por el propio club, el presidente Víctor Blanco adelantó que la postura de Racing es “votar en contra de las SAD”.

Estos dos sufragios negativos se suman a los de Independiente y San Lorenzo, al tiempo que Boca no se expidió al respecto.

En las últimas horas, también expresaron su rechazo Gimnasia y Esgrima de La Plata y Lanús a través de sus redes sociales oficiales.

En la próxima reunión de Comité Ejecutivo, que sería la semana entrante, los dirigentes intercambiarán posturas sobre este tema y en la asamblea que se realizará a fines de noviembre se votará para saber si se modifica el estatuto de la casa madre del fútbol argentino.

En una votación que no se sabe todavía si será a mano alzada, para que esta modificación sea aprobada es necesario contar las dos terceras partes de los asambleístas, que son 43, de los cuales 22 corresponden a clubes de primera y 21 a los del ascenso.