Nico, el joven rugbier del video viral

Levanta la voz. Dice una frase y mira a sus compañeros. Larga otra. Los chicos escuchan atentamente mientras se abrazan. Nicolás Manjarres es el dueño de un discurso llamativo que es filmado y se vuelve viral en la previa de un partido ante Gimnasia y Tiro en la división M-10 de Tiro Federal.

Con diez años cumplidos el 20 de agosto pasado, el apertura, medioscrum, centro y wing se presenta a El Tribuno. Muchos ya lo conocen, pero pocos saben de él.



“El rugby es un juego hermoso para compartir, yo antes era malo y ahora me cambió la vida. Quiero tackles, pases y si no podemos hacer eso, no nos insultemos, nos apoyemos, intentemos hacerlo de nuevo. Tenemos el apoyo de nuestros compañeros. Acá logramos todo, esta es nuestra casa, somos locales. Si nos hacen dos tries, nosotros hacemos cuatro. De acá salimos ganando”, son las frases que se escuchan y circulan por las redes sociales.

Ayer le dijo a El Tribuno que se siente “muy feliz por hacer esto y nunca creí que me iba a pasar a mí”.

Al consultarle por la iniciativa de la arenga a sus compañeros, Manjarres recordó que “el entrenamiento pasado, antes del partido, les pedí a mis compañeros que hagamos lo que veníamos practicando”.

“Es que no en todos los partidos nos sale lo que practicamos, entonces nos insultamos y yo pedí que no lo hagamos”.

A Tiro Federal llegó hace tres años gracias a su hermano, que hoy juega en la categoría M-16 de esa institución.

“Él empezó a jugar en la M-11, mi hermano siempre fue mi ídolo y yo quería ser como él, entonces le pedí a mi papá que quería jugar acá en Tiro Federal”, contó.

Para él solo hay que tener dedicación. “Cuando vine a jugar sabía que no iba a ser fácil, tuve que entrenar y dedicarme. Aprendí cada día más, participé en varias divisiones”.

“Muchas gracias a mis entrenadores y a mi familia porque gracias a ellos estoy acá”, cerró.

Agustín Godoy, uno de sus entrenadores, también dialogó con este medio tras la gran repercusión del video.

“Nico es así, nosotros le aplicamos los valores del rugby y él lo transmite en la cancha. Obviamente él es el capitán, siempre alienta a su equipo, es una persona muy positiva para el equipo. Él siempre fue igual”, comentó.

El técnico dijo que los resultados deportivos dan sus frutos tras las charlas motivacional del capitán,

“Se nota cuando nos meten tries, se juntan en una ronda y empieza a hablar. Ahí salen con todo a la cancha para ganar el partido”.

Además Godoy contó que tras la viralización de las imágenes muchos padres se contactaron con él. “Varias personas me preguntaron para mandar a sus hijos a Tiro Federal. Nosotros entrenamos martes y jueves desde las 19.30”.