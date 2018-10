Juzgados por robo millonario

Esta semana se inició el juicio por un hecho ocurrido en julio del año pasado, cuando el empleado de una empresa que se dirigía a realizar un depósito bancario sufrió un importante robo de un bolso donde llevaba dinero de la recaudación mientras esperaba la luz verde en un semáforo de calle Lerma y San Martín de esta capital. Se espera el paso de más de 60 testigos.

El fiscal penal 5, Horacio Córdoba Mazuranic, representa al Ministerio Público ante la Sala IV del Tribunal de Juicio, en la audiencia de debate contra cuatro hombres acusados del delito de robo en poblado y en banda en perjuicio de un empleado de la empresa Brindar S.A. al que asaltaron bajo la modalidad motochorros.

El hecho ocurrió el 24 de julio de 2017, alrededor de las 11 de la mañana en la intersección de calles Lerma y avenida San Martín, cuando el empleado de una distribuidora que transportaba en su auto particular dinero de la recaudación de la empresa sufrió el robo de la mochila, donde llevaba aproximadamente 1.200.000 pesos y un cheque para ser depositado en una entidad bancaria.

En la primera jornada declararon la víctima y personal policial que intervino, quienes se mantuvieron firmes en sus dichos. Según está previsto, el juicio se desarrollará hasta el 31 de octubre, ya que hay citados más de 60 testigos.

La víctima

Horas después de ocurrido el hecho, El Tribuno dialogó con el joven al que sustrajeron el bolso con la importante suma de dinero, Sergio Núñez. "Antes de llegar al semáforo de la calle San Martín, sobre Lerma, frené detrás de un colectivo y no me di cuenta cuando uno de los ladrones se me acercó. Me percaté de lo que me hicieron cuando sentí la explosión del vidrio trasero, mano derecha. Me di vuelta y llegué a ver la cabeza -tenía casco puesto- de uno de ellos cuando se metió para llevarse la mochila", explicó sobre lo ocurrido.