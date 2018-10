Conocer, pensar y decidir en libertad

La libertad de prensa se suele asociar con un reclamo gremial del periodismo, pero es en realidad un derecho esencial de la ciudadanía en una sociedad democrática.

La libertad de pensar y de elegir van de la mano y son imprescindibles para que la gente pueda participar.

El historiador Luis Alberto Romero escribió que "No hay libertad sin Estado de derecho. Quien quiere la libertad, quiere la ley y la justicia. Un componente central de la libertad ha sido la libertad de prensa. Cada ciudadano ejerce su libertad de leer, ver o escuchar lo que quiere. Los grandes medios, aun sin proponérselo deliberadamente, cumplen la función de equilibrar el poder político, controlarlo, criticarlo, denunciarlo. Son una parte fundamental del sistema republicano. Son también uno de los blancos preferidos de autoritarismos y dictaduras".

Cabe acotar que el rol de los medios es esencial, y la pluralidad, imprescindible. Nadie tiene la verdad absoluta y nadie está libre de equivocarse.

La ensayista Beatriz Sarlo sostiene: "Hay una ley, la cual no tiene excepciones y se puede aplicar a cualquier país y tiempo, y es que no hay democracia moderna si no hay periodismo independiente en una sociedad... Y hay una subley de esta misma categoría, y es que todo régimen autoritario le pone límites al periodismo o lo liquida".

Héctor E. Schamis, de la Universidad de Georgetown, propone la fórmula: "Democracia es un régimen de prensa libre, caso contrario la sociedad no practica el sano hábito de la crítica, y un régimen de Poder Judicial independiente del poder político, sin el cual el gobierno jamás pierde un juicio".

La información es esencial para la cultura humana, desde la era paleolítica hasta hoy. La imprenta, hace cinco siglos, democratizó la información al extremo, a través de los diarios y los libros. Claramente, a esta cultura más compleja solo pueden tolerarla gobernantes con espíritu democrático y con resultados positivos para mostrar.