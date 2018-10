Encuentran tatuajes en una momia de más de 3.000 años

Pensar que el arte corporal es una cuestión de la época contemporánea es una equivocación. Son numerosas las evidencias que demuestran que los tatuajes existen desde épocas inmemoriales.

Un equipo de arqueólogos franceses descubrió que los dibujos en la piel de una momia de 3.000 años de antigüedad son tatuajes con una enorme cantidad de dibujos, y que la momia era de una mujer de la élite o que desempeñaba un alto cargo oficial.

Pero en realidad el símbolo que más se repite en diferentes partes del cuerpo son los llamados ojos de Udyat, un símbolo protector contra el mal. El particular descubrimiento fue realizado por la bioarqueóloga Anne Austin, de la Universidad de California en Stanford, mientras estudiaba momias del Instituto Francés de Arqueología Oriental en el sitio de Deir el-Medina.

Wonderful images just released of the investigation of the tattoos of a young Egyptian women's mummy by the French Institute in Cairo! She had over 30 including bulls, lotus flowers, a group of cattle & the Udjat eye! #Egypt #History #archaeology pic.twitter.com/pRLjaKA4pf