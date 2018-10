Se rompió la relación entre Messi y Piqué

Las diferencias entre Lionel Messi y Gerard Piqué alimentan a la prensa en España, sobre todo en Madrid, donde afirman que la relación entre Leo y el defensor está quebrada, una crisis que coincide con la del equipo en la Liga española.

El marcador central le habría echado en cara al capitán del conjunto catalán su actitud ante la mala racha que atraviesa el equipo conducido por Ernesto Valverde. Y Leo no se quedó atrás ya que luego del último empate con el Bilbao responsabilizó a la defensa de su equipo de recibir goles todos los partidos.

Según el clásico y famoso programa del fútbol español El Chiringuito, “hay un divorcio total entre Lionel Messi y Gerard Piqué”. El primer y tercer capitán del equipo catalán estarían enfrentados a raíz del accionar del argentino en los últimos encuentros.

Barcelona lidera, junto con el Real Madrid, la Liga con 17 unidades, pero las tres jornadas consecutivas sin ganar (empate ante el Girona, derrota contra Leganés e igualdad con Athletic Bilbao) provocaron un cortocircuito entre ambos futbolistas.

“Hay un divorcio total entre Messi y Piqué. El central le echa en cara al argentino que no salga a dar la cara cuando vienen mal dadas las cosas. Solo habla cuando está en la Argentina”, contó el periodista Eduardo Inda. El 10 del Barcelona no se calló la boca y le recriminó la floja labor de la defensa. “Le dijo que les meten demasiados goles, dándole a entender que atrás son un auténtico coladero”, agregó.

Al parecer, a Leo le disgusta que el zaguero esté más pendiente de sus negocios fuera del fútbol que por el propio presente del club.

Todo esto se da en la previa al duro choque que deberán afrontar hoy los catalanes en su visita al Tottenham, por la segunda fecha de la fase de grupos de la Champions League.