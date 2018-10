Anarquía: un Concejo dividido que sesiona en dos grupos

"11ª sesión ordinaria, segundo período. Inicio de sesión a las 10. Izamiento de la bandera a cargo de los concejales: Marcela Almaraz y Ramón López. Órden del día: lectura del acta anterior, lectura y tratamiento de asuntos entrados".

Así comienza la convocatoria que los días jueves el Concejo Deliberante de la localidad de General Mosconi realiza a los propios ediles del cuerpo y a los medios de comunicación interesados en cubrir la información; la convocatoria lleva la firma de Enzo Daniel Argañaraz, presidente del C.D. de General Mosconi y de Carla María Toscano, secretaria legislativa del cuerpo.

Pero el detalle es que ni Argañaraz es presidente ni esa es la sesión del cuerpo deliberativo; al menos así creen cinco de los nueve ediles que conforman este cuerpo, que se reúne a la misma hora y en el mismo lugar en el edificio de la exadministración central en Campamento Vespucio pero en una sala contigua a la que convoca con todas las formalidades del caso el edil Argañaraz.

La insólita situación se vive desde el mes de junio pasado, cuando el cuerpo decidió remover a Enzo "Chancaca" Argañaraz de la presidencia del cuerpo y designar a Juan Carlos Fernández en su lugar. La decisión adoptada por el deliberativo mosconense se debió a que la mayoría simple de los ediles y por algunas denuncias formalizadas por personal administrativo del cuerpo por supuesto maltrato, decidió removerlo a Argañaraz.

Pero Argañaraz en una maniobra rápida que descolocó a todos -más allá que la cuestión deba ser resuelta finalmente por la Justicia- optó por algo más insólito aún: cesantearlo a Fernández y al edil renovador Jonatan Zelarayán por "reiteradas faltas a las sesiones y sin previo aviso", argumentó.

La cuestión llegó a la Justicia, que todavía no se expidió sobre el tema y al Ministerio de Gobierno de laProvincia, que con ingentes esfuerzos busca acercar posiciones sin conseguirlo. Cinco de los nueve ediles de Mosconi se reúnen en Campamento Vespucio, todos los días jueves a las 10 de la mañana, tratan el temario de las sesiones ordinarias del cuerpo y finalizado el tratamiento levantan la misma. En una sala contígua, Argañaraz hace lo propio pero acompañado de tres ediles que le siguen siendo fieles y consideran que los equivocados son los otros.

Algo que no se puede creer

Sabrina Vaca es concejal del Partido Renovador de Salta de Mosconi y cumple su segundo mandato, muy a pesar de la decisión que en la sesión especial del 10 de diciembre de 2016 tomó Argañaraz, ya electo presidente del cuerpo, quien no le permitió jurar como concejal "porque esta señora cometió traición a la patria, que es Mosconi, cuando en su anterior gestión como concejal sancionó ordenanzas que perjudicaron a la coimunidad", argumentó en esa recordada sesión.

Los rostros de los presentes lo decían todo, pero anticipaban lo que sería de entonces en adelante el deliberativo de General Mosconi. En esa oportunidad la Justicia le ordenó a Argañaraz que le permita asumir en su cargo a Vaca, pero la situación del cuerpo presidido por Argañaraz nunca fue todo lo normal que los mosconenses pretenden y necesitan.

La decisión de "cesantearlo" a Fernández y a Zelarayán cuando el primero había sido designado como presidente del cuerpo en su reemplazo hizo que el cuerpo literalmente se partiera en dos y cada grupo sesionara por su cuenta.

Sabrina Vaca, el jueves pasado luego de la sesión de los cinco ediles encabezada por Fernández, explicó que "cinco concejales sesionamos normalmente, en tanto que los otros cuatro se reúnen, pero eso no puede ser considerado una sesión porque no pueden tratar expedientes ni tomar ninguna decisión, como sancionar ordenanzas, resoluciones ni proyectos de declaraciones. Nosotros hicimos el procedimiento para sacarlo del cargo en el mes de junio pasado y la semana anterior vinieron funcionarios de la Secretaría de Asuntos Municipales, como Susana Pontussi, y le explicaron claramente que está equivocado. Pero Argañaraz argumenta que como la carta orgánica dice que el presidente del cuerpo se elige por un año, él sigue siendo presidente a pesar de que por mayoría simple hemos cambiado al presidente. Pero él no lo acepta, no lo entiende y sigue firmando como presidente, haciendo uso del sello, lo que no se puede creer".

Pero no solo esa fue la decisión de Argañaraz, quien "cesanteó" a Juan Carlos Fernández después de que el cuerpo con mayoría simple decidiera removerlo del cargo y ponerlo en su reemplazo, como también lo hizo con el concejal Zelarayán, que había votado favorablemente la designación del nuevo presidente Fernández. El martes de la semana anterior las otras tres mujeres ediles corrieron, según Argañaraz, la misma suerte. A las tres las citó para informarles que dejaban de ser concejales "de manera que para él ya somos cinco los concejales cesanteados. Él considera que solo son concejales los cuatro que se reúnen en la oficina de al lado", manifestó la edil, que no disimuló el bochorno que siente por la si tuación.

Los ediles -pero sobre todo la comunidad de Mosconi, una de las más postergadas de la provincia, donde los desocupados se cuentan por miles y donde la gente pide comida- siguen esperando que la Justicia se expida sobre esta situación.

Fernández: el otro presidente

"Soy presidente del cuerpo en reemplazo de Enzo Argañaraz, porque así lo decidió la mayoría simple del cuerpo el pasado 28 de junio. La decisión se adoptó porque el anterior presidente tenía denuncias por violencia de género y acoso laboral. Argañaraz tiene las llaves del recinto donde el cuerpo sesionaba históricamente y no las quiere entregar", explicó.