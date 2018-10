Hadad: "Hoy la publicidad oficial de Infobae no llega al 8%"

Durante la Asamblea de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) hoy expuso en Salta el fundador y dueño de Infobae, Daniel Hadad quien fue al momento de las preguntas cuando contó la "lección" que le dejó la venta de su conglomerado de medios al empresario kirchnerista Cristóbal López.

Quien le preguntó al respecto de su desprendimiento de C5N y las emisoras Radio 10 (AM710), Pop 101.5, FM Vale 97.5, Mega 98.3 y Radio TKM 103.7 para vendérselas al Grupo Indalo fue al expresidente de la SIP Danilo Arbilla, a lo que Hadad le respondió que todavía se pregunta si hay algo que haya hecho mal para haber vendido medios que él mismo había creado pero consideró que le dejó una lección clave: "Para dedicarse a esto hay que tener independencia económica", dijo.

"Mi temor, más que físico, era que me estaban ahogando económicamente. Llamaban a empresas como Telefónica y les decían que nos retiren la publicidad y la retiraban. Y no los critico, muchas veces en países donde los gobiernos son tan fuertes condicionan a los empresarios, pero yo veía caer la publicidad en medios que eran líderes: Radio Diez fue durante muchos años una radio que para empatarle había que juntar a la segunda, la tercera y la quinta", confesó.

Ante ello, contó que él viene "de una familia humilde" donde todavía recuerda el rostro de su madre cuando su padre le informaba que aún no le habían pagado su salario. "Yo prefiero vender a atrasarme para pagar un sueldo, y en ese momento trabajaban en estos medios como 700 personas", reveló.

"Hoy la publicidad oficial argentina de Infobae no llega al 8 por ciento", detalló y relató que el resto es empresarial y de la publicidad programática. "Hay que tener empresas sanas. Yo quizás no pude hacerlo antes y espero no volver a cometer este error", concluyó al respecto.