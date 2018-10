Preocupación por el avance de Bolsonaro en Brasil

Directores de medios de comunicación y periodistas que participan de la 74ª Asamblea de la Sociedad Interamericana de la Prensa (SIP) manifestaron a El Tribuno su preocupación por las expresiones del candidato a presidente de Brasil, Jair Messias Bolsonaro, quien calificó recientemente a los medios como “basura” y declaró que sería “incapaz de amar a un hijo homosexual”. El político de ultraderecha que irá al balotaje el 28 de octubre con Fernando Haddad, le dijo hace cuatro años a una diputada: “No te voy a violar porque no te lo mereces”.

Roberto Pombo, director del diario El Tiempo, de Bogotá, Colombia, consideró que la candidatura de Bolsonaro “es uno de los grandes peligros que hay, no solo para la prensa sino en general para la civilización, porque evidentemente es una persona racista, homofóbica. No sé si calificarlo de nazi sea muy acertado o no, pero no deja de ser un riesgo. Me parece un problema serio y un peligro grave”.

Pombo manifestó: “No tenemos conocimiento sobre qué tipo de actitud adoptaría como presidente frente a los medios, pero no me parece que sea el tipo de persona en la cual uno como periodista debería confiar”.

Agregó que hay una tendencia en la política latinoamericana y en el mundo a buscar “lo contrario a lo que hay”. “Si son de izquierda las elites que están en el poder, pues la reacción de la gente es elegir gobiernos de derecha y viceversa”, afirmó.

Por su parte, Gilberto Urdaneta, director del diario El Regional del Zulia, de Venezuela, expresó: “Le puedo responder a cualquiera que diga que los medios son una basura que sencillamente está equivocado”.

“Nadie puede llamar a los periodistas basura si están haciendo su trabajo honesto, profesional”, agregó.

Con respecto a las reiteradas declaraciones polémicas de Bolsonaro, Urdaneta dijo que “nadie puede denigrar a ningún ser humano. Cada quien tiene que respetar la religión, el color, la nacionalidad y formación de la otra persona. El ser humano es lo más sagrado desde que es bebé. Si así naciste, así hay que respetarte”.

“Es como un Trump”

Miguel Mora, director de 100% Noticias, un canal de Managua, Nicaragua, comparó la imagen de Bolsonaro con la del presidente norteamericano Donald Trump.

Consideró que el fenómeno Trump “está despertando a políticos, diría yo, groseros, que están buscando como exacerbar la cultura machista, xenofóbica y de cualquier otro tipo que ofende a la sociedad latinoamericana. Creen que con eso agarran un nicho de mercado, de popularidad y atraen el foco de atención de los medios de comunicación”.

“Dudaría de que una sociedad sana este votando por gente que tenga un discurso de odio, de división de la misma población. Si gana libremente significa una expresión del pueblo que lo eligió. Por tanto el pueblo está pensando así y ese pueblo debería poner sus barbas en remojo porque tarde o temprano eso va a generar conflictos de odio y enfrentamientos sociales”, finalizó.

Miguel Franjul, director de Listin Diario, de República Dominicana, expresó: “Pienso que los problemas de Brasil y de los países de América Latina son bastante graves y serios como para que un candidato tome una campaña electoral y se suba a un tribuna a prometer extravagancias y situaciones insólitas como una vía para ganar algún tipo de apoyo, tal vez pensando que el modelo norteamericano del presidente Trump fue exitoso por eso”.

Franjul consideró fundamental centrarse en los graves problemas que tienen Brasil y América Latina. “Los candidatos del presente deben demostrar un discurso más sobrio y coherente con esas realidades. Lo primordial es que, siendo izquierdistas o derechistas, los políticos resuelvan los problemas de su país”, culminó.