Nissan lanzó la Frontier fabricada en Argentina

La nueva pickup Frontier producida en la planta de Santa Isabel, Córdoba presentó un sello local, pero fiel al ADN de la marca, la versión argentina ha sido adaptada para satisfacer las necesidades específicas de los consumidores argentinos y de la región.

Para garantizar la más alta calidad, la pickup nacional, que cuenta con un legado de más 80 años de experiencia de Nissan en manufactura, ha sido sometida a diferentes pruebas y es el resultado de años de investigación en América Latina. De esta forma, la Nissan Frontier producida en Córdoba incluye modificaciones y mejoras que la hacen aún más segura, ágil y estable, con mayor comodidad y durabilidad; y un componente de tecnología único basado en la visión de marca Nissan Intelligent Mobility.

“Hace tres años Nissan decidió apostar por la Argentina anunciando su instalación como terminal automotriz. Hoy cumplimos con lo prometido y la Nissan Frontier nacional ya se encuentra a la venta”, expresó Diego Vignati, Director General de Nissan Argentina.

Nissan ha comenzado el 30 de julio la producción de su pickup Nissan Frontier en el complejo industrial de Santa Isabel como parte del proyecto de la Alianza Renault-Nissan-Mitsubishi y que representa una inversión de U$S600 millones, así como la generación de 1000 empleos directos y hasta 2000 indirectos.

PERFORMANCE

Motorización

La pickup Frontier se encuentra equipada con un reconocido motor 2.3 L biturbo de cuatro cilindros y 190 CV. Se trata de un motor diésel con certificación de normas EURO 5. Desarrollado para la exigencia, el block ofrece el máximo torque desde el comienzo: 450 Nm. entre 1500 y 2500 revoluciones por minuto.

El motor de Nissan Frontier ofrece excelentes prestaciones: alcanza los primeros 100 km/h en 12,5 segundos, mientras que la recuperación entre 80-120 km/h la realiza en 8,7 segundos.

La nueva Nissan Frontier incorpora a su portfolio una nueva versión de entrada de gama, ideal para el trabajo y las flotas. Se trata de la Frontier S, la cual está equipada con un motor turbo diésel de 2.3 L, 160 CV y un torque de 403Nm. Esta versión estará disponible en el primer trimestre de 2019.

Suspensión multilink de eje rígido

Nissan Frontier ofrece un sistema de suspensión único en su segmento. Se trata del sistema multilink con eje rígido que, al contar con partes independientes, permiten una mejor reacción ante irregularidades en el camino. Esto se traduce en mayor confort y mejor experiencia de manejo, así como mayor estabilidad sin sacrificar la capacidad de carga. Este esquema, además de resistente y confiable, reduce las vibraciones y mejora la comodidad en las plazas traseras.

Chasis reforzado

El nuevo chasis alarga la vida útil del vehículo, siendo 4 veces más durable gracias a los cambios estructurales que fueron incorporados. Además, brinda mayor estabilidad al vehículo para enfrentar cualquier terreno. La Nissan Frontier mantiene la estructura del chasis en doble C reforzado con 8 vigas transversales, que mejora la rigidez del cuerpo y evita que se lesione a causa de fuerzas externas.

La carrocería de la pickup se encuentra construida por aceros de alta resistencia, una aleación diferente de acero que logra reducir el peso del chasis. La reducción del peso vehicular impacta en el rendimiento de combustible, capacidad de carga y estabilidad del vehículo.

CONFORT / TECNOLOGÍA

La pickup presenta la visión de Movilidad Inteligente Nissan (Nissan Intelligent Mobility, en inglés), abarcando las tres áreas principales de innovación: autonomía, electrificación y conectividad.

Nissan Connect

La Nissan Frontier de producción nacional incorpora un totalmente renovado sistema de infotainment. Con pantalla táctil de ocho pulgadas y resolución Full HD, el dispositivo ofrece reconocimiento por voz y conectividad con los sistemas Android Auto y Apple Car Play. Además, ofrece botones laterales para un rápido acceso a las funciones nativas.

El sistema de información posee navegación por GPS, nativa en el equipo y con posibilidad de recibir actualizaciones. Cuenta con mapas 2D y recomendaciones sobre lugares a visitar.

Dentro de las nuevas tecnologías se destaca la inclusión de conectividad WIFI, el cual permite la actualización del software, como también de las aplicaciones que lo integran. Además, ofrece conexión vía Bluetooth de dos teléfonos celulares al mismo tiempo, para ampliar la posibilidad de conexión y delegar en los pasajeros la elección del destino o la selección de la música. Al respecto, la nueva Nissan Frontier cuenta con seis altavoces de gran fidelidad distribuidos en el habitáculo.

Intelligent Around View Monitor

La nueva Nissan Frontier ofrece al conductor el Intelligent Around View Monitor. Con un sistema de cámaras exteriores se genera una visión periférica de 360 grados. Se trata de una tecnología única en su segmento que sirve de ayuda a los conductores a estacionar más fácilmente y de manera más segura o manejar en reversa.

Por otro lado el Intelligent Around View Monitor de la pickup viene con el exclusivo modo Off Road, el cual ofrece la mayor seguridad al momento de conducir en condiciones extremas. Al poner en motor en 4x4 Low las cámaras se activan, ofreciendo al conductor la visión periférica en la pantalla.

Asimismo incorpora el sistema de detección de objetos en movimiento, el cual detecta objetos alrededor del vehículo y emite alertas visuales y auditivas, ofreciendo así mayor seguridad al conductor

Intelligent Key System

La llave inteligente es un gran aliado de la comodidad. Se trata de un sistema que permite al conductor ingresar al vehículo sin la necesidad de usar llave. Con solo portar la llave en un bolsillo o bolso, el vehículo detecta la cercanía del dispositivo y habilita la apertura de puertas con solo tocar el botón de acceso presente en las manijas delanteras. Este acto desbloqueará las puertas permitiendo el acceso al interior. Una vez dentro, el sistema detectará la presencia de la llave inteligente y permitirá al conductor encender el vehículo al apretar el botón de encendido del motor.

Asientos gravedad cero

Los asientos de la pickup Frontier poseen tecnología Zero Gravity, inspirada en estudios de la NASA, que alivia la fatiga de los conductores y pasajeros buscando la postura ideal para hacer que los recorridos largos sean más agradables, manteniendo siempre la comodidad de los asientos. El sistema replica la postura neutral a través de su forma, proporcionando un soporte continuo desde las caderas hasta la parte posterior.

CAPACIDAD OFFROAD

La nueva pickup Frontier ha sido rediseñada para ofrecer una increíble capacidad offroad. Se trabajaron los ángulos de ataque, salida y ventral para ofrecer una capacidad de maniobra sin precedentes y se mejoró la altura del vehículo para ofrecer mayor elevación. Sus ángulos son: entrada 30°; ventral 23° y salida 27°. A sí mismo, el despeje en el diferencial central es de 22 cm.

B-LSD

La nueva Nissan Frontier producida en Córdoba, ofrece sistemas para transitar en los terrenos más agrestes. Uno de ellos es B-LSD, o Diferencial de deslizamiento limitado. Este sistema trabaja en conjunto con el módulo del ABS, frenando al neumático con menor adherencia y transfiriendo la potencia aquella con mayor tracción. El resultado es la máxima adherencia en todo momento y la máxima fuerza de tracción. Este avanzado sistema utiliza sensores de frenado que monitorean constantemente la velocidad de la rueda; si se detecta que una rueda de un eje gira más rápido que la otra, la presión de frenado se aplica brevemente para desacelerar la rueda más rápida. De esta forma, se obtiene un mejor equilibrio en las curvas y una sensación más segura.

Shift on the fly

Otro de los sistemas vinculados al sistema de 4x4 es la perilla de transferencia de fuerza Shift on the Fly. El beneficio de este sistema es la posibilidad de transitar en 4x2 e ingresar la tracción 4x4 HIGH sin necesidad de detener el vehículo. Este sistema es ideal para salidas fuera de la ciudad donde no se conoce cómo será la superficie a transitar.

TOWING CAPACITY

La Nissan Frontier cordobesa ofrece capacidad de arrastre en todas sus versiones. Para acoplados sin freno, la capacidad de arrastre es 750 kg, mientras que para acoplados que cuenten con sistema de freno propio, la capacidad de arrastre crece hasta 3500 kg (puede variar según la versión).

SEGURIDAD

Un chasis reforzado ofrece una estructura que aporta mayor seguridad a sus ocupantes. 5 apoyacabezas y cinturones inerciales de 3 puntos, así como los ganchos Isofix son parte del equipo de seguridad de la nueva pickup, el cual se complementa con las siguientes tecnologías:

Hill Start Assist (HSA)

Cuando el vehículo se detiene en una pendiente ascendente, el sistema de asistencia de arranque en pendientes mantiene aplicados los frenos automáticamente durante un máximo de dos segundos. Esto ayuda a evitar que el vehículo ruede hacia atrás durante el tiempo que el conductor demora en soltar el pedal de los frenos y aplicar el acelerador.

Hill Descent Control (HDC)

El sistema de control de descenso de pendientes está diseñado para reducir la carga de trabajo del conductor al descender pendientes pronunciadas, ayudando en la concentración de la dirección del vehículo. Si se pisa el pedal del acelerador o del freno mientras el sistema de control de descenso en pendientes está activo, el sistema dejará de operar temporalmente. Tan pronto como se libere el pedal del acelerador o del freno, el sistema comienza a funcionar nuevamente.

Airbags

Para Nissan la seguridad es muy importante, por ello la nueva Frontier ofrece seis bolsas aire, ubicadas: dos en el frente, dos en los laterales de las puertas y dos Windows bags (cortina). A su vez, el vehículo fue equipado con sensores de choque, los cuales miden la fuerza del impacto e inflan la bolsa de aire según la intensidad del golpe, favoreciendo la seguridad y reduciendo así los riesgos.

Asistente de Frenado (BA)

También llamado Nissan Brake Assist System, el sistema ayuda a reducir las distancias de frenado durante emergencias. El sistema detecta cuando el conductor realiza una frenada de pánico (leyendo la velocidad y la fuerza con la que un pie cambia de un pedal al otro) y automáticamente aumenta la presión del pedal de freno. Esto activa el sistema de frenos antibloqueo (ABS) y los sistemas electrónicos de distribución de fuerza de frenado (EBD), lo que resulta en distancias de parada de hasta 10-15% más cortas que los vehículos no equipados con el sistema.

EBD – Distribución electrónica de frenado

La nueva Nissan Frontier está equipada con el sistema de distribución electrónica de frenado (EBD). Este sistema aprovecha al máximo el sistema de frenado del vehículo, repartiendo la potencia de los frenos en función de la distribución y ubicación de la carga.

Control de estabilidad y tracción (VDC)

El control de estabilidad y tracción (VDC) monitorea la dirección y el frenado y, si es necesario, reduce la potencia del motor al mismo tiempo que aplica presión de frenado a ruedas específicas para mantener la trayectoria.

DISEÑO EXTERIOR

La Nissan Frontier cuenta con un carácter único: fuerte e inteligente. El motivo insignia “V-motion” en la parte frontal muestra una línea de carácter dinámica que fluye en todos los sentidos y se convierte en uno de los aspectos característicos de la pickup.

Además de los faros delanteros de LED, que tienen un excelente rendimiento y durabilidad, la Nissan Frontier posee espejos y manijas de puertas cromadas y un tomacorriente de 12 voltios en la caja. Asimismo, cuenta con un cobertor de caja de plástico termoformado que se ofrece como accesorio opcional bonificado.

El grado LE en su versión de transmisión automática incorpora el techo vidriado con accionamiento eléctrico o “sunroof”. Único en su segmento el techo tiene función de apertura, cierre e inclinación pivotante. Los beneficios asociados son la refrigeración del vehículo y la mayor luminosidad dentro de la cabina.

ESPACIO Y CONFORT INTERIOR

El concepto interior responde a la gran diversidad de clientes que, además de la funcionalidad, hoy en día buscan estilo, comodidad y tecnología. La versión argentina de la Nissan Frontier cuenta con importantes mejoras en habitabilidad donde la funcionalidad de la cabina es uno de los puntos más importantes, ya que los componentes interiores se redistribuyen para incrementar el confort del conductor y el espacio interior. A su vez, la nueva Nissan Frontier posee mayor cantidad de espacios de guardado y los ángulos de las plazas traseras han sido mejorados para un mayor confort de los ocupantes.

En cuanto a la climatización, la Nissan Frontier cuenta con aire acondicionado automático Bi-zona con regulación dual de la temperatura. Los asientos delanteros ofrecen la posibilidad de ser calefaccionados. Incluso los pasajeros de la segunda fila cuentan con salidas de aire, instaladas en la parte más cercana de la consola central delantera.

Asimismo, el asiento del conductor cuenta con la posibilidad de moverse en 6 direcciones y cuenta con memoria programable.

La nueva Nissan Frontier, de producción nacional, posee un grado de insonorización destacado, el cual permite un viaje mucho más agradable y placentero.

VERSIONES Y PRECIOS

Nissan Frontier XE 4x2 MT - $1.005.000

Nissan Frontier XE 4x4 MT - $1.133.500

Nissan Frontier LE 4x2 MT - $1.187.500

Nissan Frontier LE 4x4 MT - $1.319.000

Nissan Frontier LE 4x4 AT - $1.410.000

Nissan Frontier SE 4x2 MT – disponible en el primer trimestre de 2019

Nissan Frontier SE 4x4 MT - disponible en el primer trimestre de 2019

Nissan Frontier S 4x2 MT - disponible en el primer trimestre de 2019

Nissan Frontier S 4x4 MT - disponible en el primer trimestre de 2019

COLORES DISPONIBLES

La gama de colores disponibles de la Nissan Frontier es:Naranja imperial

Negro

Blanco

Rojo sólido

Plata

Gris oscuro

Azul

Con el lanzamiento de la Nissan Frontier de fabricación nacional, la compañía japonesa continúa afianzando su compromiso con el país.