Salta Basket no sale del camino de la derrota en la Liga Argentina

Salta Basket no encuentra el camino. Al duro traspié del debut se le sumó ayer una nueva derrota en la Liga Argentina (ex-TNA), esta vez contra el recién ascendido Central Argentino de Ceres, por 96 a 83. Los infernales volverán a ser locales el 29 del corriente frente a Oberá TC de Misiones con la necesidad de ganar.

La visita sorprendió en los dos primeros parciales; el inicial lo ganó por una diferencia de seis puntos (29 a 23) y al descanso se retiró con ventaja de cinco (47 a 42). En líneas generales, los santafesinos mostraron un funcionamiento más compacto, recuperando muchos rebotes en ataque y defensa que le dieron más chances de marcar. Central estuvo más acertado en los tiros de tres puntos, alcanzando un 46 por ciento (6 sobre 13); muchos de esos tiros fueron tomados por Milton Vittar y Pablo Martínez, los goleadores de la visita en la etapa inicial.

En Salta Basket el porcentaje llegó a 25 por ciento, con 4 aciertos en 16 intentos. A esa altura, Diego Gerbaudo y Federico Mariani eran los goleadores locales con nueve cada uno.

Poco cambió cuando los equipos volvieron a poner la pelota en acción. Los verdes santafesinos siguieron al frente apoyados por el buen trabajo de Luciano Lizarraga con sus bombas de tres puntos. Salta Basket logró con mucho sacrificio ir achicando al marcador hasta que Gerbaudo con un triple lo puso al frente faltando cinco minutos para el cierre del tercer cuarto.

El ida y vuelta más los desaciertos de los dirigidos por Leandro Hiriart hicieron que la ventaja se desvaneciera como agua que se escapa entre los dedos. Lizarraga se mostró imparable con sus acciones abriendo nuevamente la brecha y manteniéndola hasta el final.

No es el comienzo imaginado por Salta Basket; se puede perder siempre, pero ni el más pesimista se imaginaba perder los dos primeros partidos de local en la Liga Argentina. El equipo no contagia y se notó en la escasa presencia de público que se acercó anoche a estadio Polideportivo Delmi.

La síntesis

S. BASKET 83 CENTRAL 96

D. Gerbaudo 22 M. Vittar 18

L. Rasio 18 T. Brown 15

G. Eseverri 6 P. Martínez 20

F. Mariani 13 M. Martínez 7

S. Cutley 7 (fi) L. Lizarraga 25 (fi)

F. Dellavalle 5 L. Solís 0

E. Stucky 2 M. Natta 4

N. Álvarez 0 M. Salicru 7

Á. Solís 0 A. Fito 0

M. Girón 0 D. Milanesio 0

L. Fernández 10

DT: L. Hiriart DT: E. Lancelotti

Parciales: 23-29 (23-29) 19-18 (42-47), 23-24 (65-71) y 18-25 (83-96).

Estadio: Delmi

Árbitros: Héctor Wasinger, Sebastián Vasallo y Ariel Muksdi.