Estados Unidos se retirará de un tratado nuclear clave con Rusia

Sin entrar en más detalles, Donald Trump anunció el fin de semana que Estados Unidos retirará a su país del Tratado sobre Fuerzas Nucleares de Alcance Intermedio con Rusia que firmaron en 1987 el entonces presidente, Ronald Reagan, y el secretario general del Partido Comunista de la antigua URSS, Mijaíl Gorbachov.

En el momento de su rúbrica, el INF (siglas en inglés) fue considerado histórico y uno de los elementos clave en la relajación de las tensiones de la Guerra Fría en los años previos a la caída del Muro de Berlín (1989) y la desintegración final de la Unión Soviética (1991).

Con un anuncio de este tipo, el presidente vira el foco del gran escándalo en política exterior que ocupaba a la Casa Blanca, el hecho de que Arabia Saudí hubiera ordenado la muerte del periodista Jamal Khashoggi. Trump había amenazado con sanciones aunque consideró creíbles las explicaciones de Ryad sobre que se había tratado de “una pelea”.

“Rusia ha violado el acuerdo. Lo ha estado violando durante muchos años”, declaró Trump a una pregunta de la prensa tras un acto de campaña en Elko, en el Estado de Nevada. “Lamentablemente, Rusia no ha honrado el acuerdo. Así que vamos a rescindirlo. Vamos a abandonarlo", sentenció, sin aportar ningún dato más. Lo que sí añadió el presidente es que Estados Unidos "tendrá que desarrollar esas armas”.

Mensaje

Como suele hacer el mandatario, recurrió a su tono más chovinista e insistió para apoyar su decisión que “a menos que Rusia venga a nosotros y China venga a nosotros y todos vengan a nosotros y nos digan: 'Seamos inteligentes y no desarrollemos esas armas’. Pero si Rusia lo está haciendo y si China lo está haciendo y nos adherimos al acuerdo, eso es inaceptable", puntualizó. A continuación, Trump no dudó en añadir: “No sé por qué el presidente [Barack] Obama no negoció ni se retiró. Y no vamos a dejar que ellos [Rusia] violen un acuerdo nuclear y salir y hacer armas mientras a nosotros no se nos permite", añadió.

Según fuentes oficiales estadounidenses y diplomáticos extranjeros citados este pasado jueves por el diario The New York Times al dar cuenta de los planes de denunciar el acuerdo, Moscú viene incumpliéndo el pacto desde 2014 a la vez que ata las manos de Washington para responder a la expansión militar en el Pacífico de China, que no tiene limitaciones con este tipo de armamento, capaz de alcanzar hasta miles de kilómetros.

Varios medios estadounidenses habían adelantado estos días que el asesor de seguridad nacional del presidente, John Bolton, le estaba presionando para que abandone el pacto, cuyas siglas responden a Intermediate-Range Nuclear Forces (INF) o Fuerzas Nucleares de Alcance Intermedio, en su traducción al castellano. Precisamente, Bolton partía ayer sábado hacia Rusia, Azerbaiyán, Armenia y Georgia. Se espera ahora que en Moscú se reúna con altos cargos del Gobierno de Vladimir Putin.

El acuerdo

El tratado, firmado en Washington el 8 de diciembre de 1987, entró en vigor medio año más tarde. Eliminó los misiles balísticos y de crucero nucleares cuyo rango estuviese entre los 500 y los 5.500 kilómetros. Tras la firma, Estados Unidos eliminó 846 misiles y Rusia 1.846. Fue el primer acuerdo entre las dos grandes potencias para reducir los arsenales nucleares, un paso clave para poner fin a décadas de tensión en el marco de de la Guerra Fría.

Algunos medios estadounidenses también han informado de las intenciones de Bolton de bloquear la prórroga de otro tratado con Rusia, el New Start, que se firmó en 2010 y expira en 2021.

Fuente: El País