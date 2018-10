Siguen preocupando los robos recurrentes en el cementerio

Ya casi no quedan placas ni objetos de valor, que luego de robados son cambiados por piezas de plástico.

Con la masiva visita de personas al cementerio Cristo Rey de la ciudad de Gral. Gemes con motivo del Día de la Madre, algunas familias se encontraron con la ingrata sorpresa de que nichos y mausoleos habían sufrido el robo de piezas decorativas y placas identificatorias hechas en bronce o en algún material de valor.

La ingrata noticia le puso la nota triste a un día de nostálgicos reencuentros.

Esta lamentable situación les tocó vivir a las familias Rizzi Siles, que no esperaban encontrarse con un panorama bastante doloroso en el nicho familiar.

"En la mañana del domingo mi hermano fue el primero en llegarse hasta los nichos de nuestros familiares y allí se dio con la novedad de que todas las placas habían sido sustraídas, fue una muy triste noticia, realizamos la denuncia pero no sabemos cuándo fueron robadas, lamentablemente no fuimos los únicos", dijo Susana Rizzi a El Tribuno

Y agregó que "sabemos que estas cosas suceden desde hace tiempo y no sabemos si podremos recuperar lo que perdimos. Creo que se debe hacer algo para que no sigan ocurriendo", dijo Rizzi.

Los robos en el cementerio vienen ocurriendo desde hace décadas y son tan frecuentes que ya casi no quedan muchas cosas de valor en los nichos ni mausoleos.

Las familias no reemplazan las cosas robadas por otras similares, sino por otras realizadas con elementos de menor valor. Por eso ya casi no se ven placas de bronce ni floreros o rejas, y todo aquello que pudiera ser atractivo para los delincuentes es evitado.

El cementerio Cristo Rey cuenta con un terreno de grandes dimensiones, el cual no se encuentra completamente tapiado y es muy vulnerable en cuanto a su seguridad.

Se puede ingresar por cualquier sector pero principalmente por su parte posterior, que da a los cañaverales pertenecientes al Ingenio San Isidro. El horario de trabajo del personal municipal termina alrededor de las 20, luego todo queda en manos de las rondas policiales, que son escasas.

Designar un sereno podría ser un principio de solución, pero dicen que debería ser más de uno debido a las dimensiones del cementerio. Y teniendo en cuenta que los ingresos no solamente se producen con fines de robo, sino en muchos casos lo hacen para poder consumir drogas, una persona sola cuidando el sector estaría en constante riesgo.

"En realidad sí se toman medidas para evitar los saqueos, estamos en constante comunicación con la policía, en varias oportunidades logramos la detención de quienes son los autores de los robos, pero lamentablemente son menores y no quedan detenidos, también recuperamos varias placas y otros elementos de valor que estaban siendo robados, colocamos un listado en las oficinas del cementerio para su consulta, pero no todos visitan con frecuencia a sus deudos" manifestó Héctor Cejas como encargado del cementerio. También Cejas hizo referencia a hechos vandálicos que son tan frecuentes como los robos, "no siempre ingresan a robar, muchas veces lo hacen para drogarse, se pueden encontrar al día siguiente durante la limpieza envoltorios con pegamento como el consumo más común, durante este proceso destruyen cosas con la sola finalidad de hacer daño. Las cosas que roban intentan venderla a muy bajo costo", dijo.