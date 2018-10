Sin sanciones en el Concejo por la pelea de ediles

El patético episodio que protagonizaron el miércoles los concejales capitalinos Martín Del Frari (Partido de la Victoria) y Alberto Castillo (PRO) quedó subsanado con un apretón de manos y mutuos pedidos de disculpas, pero sin sanciones orgánicas por parte del Concejo Deliberante. De esa manera, el presidente del cuerpo de legisladores comunales, Matías Cánepa, daría por terminado el escándalo que ocurrió tras un una reunión de comisión en el que los ediles terminaron a las piñas e insultos, aunque Del Frari asegura que él no golpeó a su par, y eso se evidencia en los raspones que quedaron grabados en su rostro.

Cánepa reunió a los dos concejales en la última hora del miércoles, cuando se acordó ponerle fin a la reyerta. "Nos habló como hablaría un padre a sus hijos, explicandonos claramente que estos no son los métodos de la política ni de la democracia", relató Del Frari en una entrevista con Radio Salta.

Castillo, en la misma emisora, consideró que la pelea no tiene "tanto dramatismo" y aceptó su falta. "Hemos pedido disculpas al Concejo, a los vecinos, porque estas cosas no pueden pasar, los hechos de violencia no nos llevan a nada y las discusiones ofensivas no llegan a nada".

La disputa se originó durante una reunión en el Concejo a la que había sido invitado el ingeniero en Telecomunicaciones de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de La Plata, Miguel Ángel Staiano, para escuchar su postura sobre el proyecto de ordenanza que promueve la ampliación de permisos para la instalación de antenas de telefonía celular en la ciudad de Salta. La iniciativa es de Castillo y es cuestionada por Del Frari.

Staiano aportó características sobre las radiaciones no ionizantes (no cancerígenas) y advirtió, entre otros conceptos, que en la ciudad pululan "antenas de FM y AM, de radiotaxis, la señal de wifi, los radares primarios, los microondas y, finalmente, la radio y la televisión, ambas emiten igual que un celular, ya que son los mismos campos electromagnéticos".

Del Frari se opone al proyecto de Castillo porque sostiene que la propagación de antenas para celular podrían tener efectos negativos sobre la salud de los vecinos que vivan cerca de ellas. Basa su argumento en investigaciones de la OMS (Organización Mundial de la Salud) en los que no se descarta esa posibilidad, aunque tampoco la confirma. Especialistas con esa postura también expusieron en el Concejo.

"Veo una ordenanza que quiere ser sacada a la medida de las telefónicas", acusó el concejal kirchnerista.