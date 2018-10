Conocé los mejores peruano de paso

</TIT-PRIM-36>

Hasta mañana, los salteños y turistas tendrán la posibilidad de ver los mejores caballos. Es que se realiza el 113° Concurso Provincial de Caballos Peruanos de Paso, en las instalaciones de la Sociedad Rural Salteña.

Este evento es organizado por la Asociación Argentina de Criadores de Caballos Peruanos de Paso, y participan los mejores equinos de la región.

De acuerdo al conteo que se tenía cuando finalizaron las inscripciones, son más de 250 equinos los que forman parte de la competencia. Los caballos llegaron de Jujuy, Tucumán y Catamarca, a los cuáles se sumaron los criadores salteños, para dar marco al concurso de mayor antigüedad de esta raza en el mundo. El juez del certamen es en esta oportunidad el peruano Luis Pablo Vásquez Díaz.

Actividades

Ayer se realizó el acto inaugural del concurso e inmediatamente después largó con los caballos capones.

El público que asista al evento no tendrá que abonar entradas, aunque desde la organización se anticipó que se pedirá a los asistentes que aporten un alimento no perecedero, una botella de agua o cualquier otro elemento que puedan servirle a las personas damnificadas en los municipios de Apolinario Saravia y General Pizarro del departamento Anta, que fueron duramente afectados en estos últimos días por las torrenciales lluvias que inundaron toda esta zona.

Las actividades se extenderán hoy y mañana en jornada completa. Este sábado, en tanto, a las 14.30 tendrá lugar la prueba Soledad Bustillo para niños de hasta 12 años de edad, con la participación de chicos de la Fundación de Equinoterapia del Azul.

En tanto que el acto de cierre será mañana, a las 17, después de los campeonatos. Está programada la actuación de las amazonas Estirpe Salteña, desfilarán los ejemplares premiados y se realizará la Gran Barrida. La organización señaló que el certamen no se suspende por lluvia.

Detalles

El martes se realizó una conferencia de prensa en la sede del Museo Güemes, donde el secretario de la Asociación Argentina de Criadores de Caballos Peruanos de Paso, Sergio Terán (h); el director de Destino Turístico del Ministerio de Turismo, Javier Arias y la Presidenta de la Fundación de Equinoterapia del Azul, Elena Cataldi.

En la rueda de prensa dieron precisiones sobre la importancia de los caballos Peruanos de Paso para Salta, cuyos eventos forman parte del calendario turístico de la provincia.