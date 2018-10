La salteña Magui Soria despertó recuerdos de un amor en Montaner

Fue una presentación sorprendente en la que deslumbró al país. La metanense María Magdalena Soria, de 27 años, participó el jueves por la noche en el programa La Voz Argentina, que se emite por Telefe, y causó una gran sensación.

La talentosa joven nació en la localidad del sur de Salta y su familia es de Villa San José. Desde los seis años estudió piano y siguió capacitándose para perfeccionarse, siempre con el apoyo de su madre, Leonor Soria.

Es licenciada en Artes Musicales con orientación en canto lírico. Se recibió en la Universidad Católica de Salta capital, donde reside actualmente. Ganó una beca y en 2016 tuvo la oportunidad de hacer una residencia artística en la Universidad UGA, en Georgia, Estados Unidos, y a fines del año pasado realizó un curso en un conservatorio de Torino, Italia.

Una gran emoción

/Sobre su presentación en el reconocido programa, Magui dijo a El Tribuno que: “Estaba muy emocionada, lloré mucho. Vivo en Salta capital, pero nací en Metán, llevo a mi ciudad en el corazón y siempre voy. Estoy muy agradecida por el apoyo de todos”.

“Fue hermoso ver en la pantalla y un merecido reconocimiento a mi profesora de piano Mecha Martínez. Es una mujer muy importante para la cultura de los metanenses”, destacó la talentosa joven, quien fue reina provincial de los estudiantes en el 2007.

Magui pasó a la próxima instancia del certamen televisivo y eligió al grupo del cantante Axel para avanzar. Pero durante su presentación conmovió la entusiasta participación de Ricardo Montaner, quien al aire recordó cuando vivía en Metán, donde tuvo una novia llamada Verónica.

El músico contó, con gran emoción, que regresó a la localidad de la que tiene hermosos recuerdos y sorprendió a los metanenses. En la localidad ayer fue el tema del día, con comentarios en los que los vecinos se mostraron orgullosos de la joven que mencionó a Metán, la Ciudad de la Miel, en varias oportunidades durante su presentación.

“Me habían comentado que Montaner vivió en Metán y su anécdota fue emocionante, por eso está en las redes sociales. A mi audición le dieron mucho tiempo y estoy muy contenta y agradecida por eso”, dijo la joven cantante.

“Ahora voy a la otra instancia, entre el grupo de Axel. La etapa que sigue son las batallas con los del mismo equipo y los ensayos con los couchs”, dijo Magui.

“No busco la fama ni el reconocimiento, eso lo tengo claro desde chiquita. Estoy disfrutando de este momento, uno puede ser famoso de distintas maneras, si llega sería hermoso. Por ahora me permito disfrutar de lo que me está pasando, este es un momento increíble en mi carrera”, destacó.

La talentosa metanense trabaja en un taller de música para niños en el barrio Tres Cerritos y en el programa de Coro y Orquesta para el Bicentenario.

Más talento salteño

Mientras Magui eligió quedarse con Axel, el dúo salteño conformado por Juampi Pellicer y Mauro Afranllie (de Seres) que ya forman parte de La Voz se decidió por el equipo de la Sole, al igual que la cafayateña Rocío Aymara Aybar, quien fue la primera salteña en quedar seleccionada.

Dueña de un desparpajo que rápidamente llamó la atención de la Sole, Aymara se plantó con el bolero “Piel canela”.

Pero aún resta la presentación de un salteño más: Sebastián Pérez Guebel, el tiene 30 años, y desde los 7 estudia música. Y aunque no es su trabajo principal, Sebastián despunta el vicio de la música en distintas bandas, mientras acompaña en el negocio familiar a su papá, “que no tiene drama si toco hasta tarde y al otro día no puedo ir a trabajar”. Fue su novia quien lo impulsó a presentarse y a quien destaca como una gran compañera en el camino de la música.

En el camino

También pasó por la selección a ciegas David Pla, un salteño que se dedica a la música desde pequeño y que eligió el tema “El rey” para tratar de convencer a los coachs, pero ninguno giró su silla.

Y si bien el sueño de David de ser elegido la mejor voz quedó frustrado, su promisoria carrera musical no terminó, ya que muchos escenarios lo esperan para la presentación de un disco que tiene listo para deleitar, además de continuar con su trabajo como mariachi.

La novia de Montaner

La niña de la que estaba enamorado Montaner es, supuestamente, la metanense Verónica Marinelli, quien bailaba clásico, tal como relató el músico.

“Yo me acuerdo poco de Ricardo Montaner. Sé que vivió poco tiempo en Metán, en la calle San Martín, en el centro de la ciudad. Eramos muy niños, pero por su relato estoy segura que soy yo. Cuando el regresó a Metán en 2009 o 2010 no lo pude ver porque me habían operado”, dijo Marinelli a El Tribuno.