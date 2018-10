Boca, con equipo casi confirmado

El DT de Boca Juniors, Guillermo Barros Schelotto, admitió que “es difícil jugar con la cabeza en el torneo local” mientras su equipo está disputando las semifinales de la Copa Libertadores, tras la derrota del pasado sábado como visitante de Gimnasia y Esgrima, 2 a 1, por la décima fecha de la Superliga.

“Es difícil jugar con la cabeza en el torneo local teniendo en cuenta lo que nos estamos jugando a nivel internacional. Me pasaba también cuando era jugador. Es difícil que te vaya bien en los dos frentes”, dijo el Mellizo.

Boca se jugará el próximo miércoles el pase a la final de la Libertadores en San Pablo, Brasil, ante Palmeiras, al que venció 2 a 0 en el choque de ida.

De cara al encuentro con Palmeiras, Guillermo dijo que ya tiene la formación pero la dará a conocer “recién el miércoles”.

En la práctica de ayer no paró el equipo que jugará en Brasil, pero haría un solo cambio con respecto a la ida: Villa por Zárate. También cambiaría el sistema táctico y jugará con un 4-1-4-1. La formación elegida sería la siguiente: Rossi; Jara, Izquierdoz, Magallán, Olaza; Barrios; Villa, Nández, Pablo Pérez, Pavón; y Benedetto.

La gran duda pasa por el arco: Rossi salió el sábado pasado ante el lobo con un golpe en la rodilla izquierda y será sometido a distintos estudios para completar el diagnóstico. Si no llega en condiciones, seguramente se producirá el debut del arquero boliviano Carlos Lampe, incorporado recientemente por la lesión de Andrada.