Cayó 50% la demanda de planes de ahorro por subas de precios

La venta de planes de ahorro se desplomó por lo menos un 50 por ciento en Salta como consecuencia de la última devaluación de mediados de este año. La caída acompaña a la tendencia en general para el sector que, de esperar un año récord con un millón de autos vendidos en todo el país, recorta semana a semana esas previsiones a la vez que los precios de las unidades se siguen disparando, producto de la inestabilidad económica.

A la devaluación y consecuente remarcación de precios se suma la desproporcionada suba de tasas que vuelve imposible el objetivo de acceder a un vehículo nuevo a los sectores medios y bajos de la economía. Una de las herramientas que este segmento encontraba para llegar al cero kilómetro eran los planes de ahorro. Sin embargo esa posibilidad representa hoy una muy mala decisión para quienes evalúan la posibilidad y un verdadero dolor de cabeza para quienes ya son suscriptores. La situación empeora si ya retiraron el vehículo.

"Los precios de los vehículos se encarecieron entre un 40 y un 70 por ciento, dependiendo el modelo y las cuotas y los planes de ahorro se actualizan a medida que sube el precio del auto que se está pagando", confirmó Rubén Caluva, responsable de Volkswagen Autoahorro de Horacio Pusetto S.A.

En diálogo con El Tribuno, Caluva admitió una notable caída en la entrega de unidades mediante este mecanismo y una leve suba en la morosidad de los planes. "Hay mucha voluntad de pago, nuestros clientes están muy preocupados y nos visitan, nos consultan sobre las opciones y hacen lo imposible por mantenerse al día con los planes, pero no sabemos cuánto más podrán soportar el incremento de las cuotas", indicó el responsable de Autoahorro y agregó que están "esperando una señal de las terminales, una baja en los costos administrativos o en el seguro para aliviar la cuota, y nosotros los estamos acompañando en todo lo que podemos con sus planteos".

Caída de la actividad

Mientras hasta la mitad del año se entregaba un promedio de diez unidades vendidas mediante planes de ahorro en la sucursal, hoy ese número no pasa de tres o cuatro. Previo a la crisis, esta herramienta de venta representaba entre el 30 y el 50 por ciento de las operaciones que se realizaban en la concesionaria salteña.

Solo hasta mitad de año, previo a la última devaluación, en Salta se habían generado 10 mil nuevos suscriptores de planes de ahorro. "Las ventas se desplomaron a la mitad, la gente no puede correr más riesgos", dijo Caluva antes de confirmar que en 2017 su sucursal concretó 3.326 ventas de planes de ahorro.

Caluva no ocultó su preocupación por la situación que atraviesa la actividad comercial en general y su rubro en particular. "El sistema de planes de ahorro es muy importante para las concesionarias, son un buen negocio para la empresa y una oportunidad para un sector de la población que de otro modo no podría comprar un auto nuevo", señaló.

El representante de la empresa consideró que en general "el sistema es confiable, sobrevivió a muchas crisis desde que se empezó a utilizar en la década del '70" y que "en épocas de altibajos cada terminal busca la forma para que el cliente pueda pagar la cuota y siga teniendo el auto, en los casos que ya lo retiraron; o no pierda la posibilidad en caso de que aún no lo tengan".

"Este es un sistema de capitalización, tanto el auto como la cuota se actualizan; es toda una cadena”, explicó y detalló que este año las cosas se empezaron a complicar en julio.

Ante la preocupación de los clientes, Caluva explicó a este diario que “lo que estamos haciendo es acompañar a la gente en sus reclamos y mediar con la terminal; esta es una empresa con 37 años en la ciudad y la gente nos conoce, muchos de los afectados son clientes habituales. Creo que habrá una solución, pero estas cosas llevan tiempo, tiene su burocracia porque cualquier cambio debe ser aprobado por los organismos que regulan la actividad”.

Lamentó que “a veces la gente no lee la letra chica de los contratos y se sorprende con los aumentos, pero ese es el mecanismo habitual y está aprobado por la Inspección General de Justicia”, no obstante afirmó que en esta oportunidad la situación económica del país superó cualquier previsión “y las terminales son conscientes de ello, algo van a tener que hacer”.

La mora todavía es baja

Por otra parte, Caluva reveló que la mora en los planes de ahorro todavía es baja. En el caso de los suscriptores que ya tienen el auto es casi nula, mientras que entre los que aún no retiraron hay algunos casos pero en muy baja cantidad. “Estamos esperando los números de octubre y ahí creemos que va a haber una suba, pero todavía no va a ser significativa. Los clientes nos visitan para buscar soluciones, así que más o menos tenemos una estimación de quiénes no podrán pagar y es un número muy bajo de clientes”, anticipó.

Explicó que “la situación de los suscriptores que ya tienen el auto es más delicada porque a la segunda cuota de mora la terminal inicia gestiones de cobranza con todo lo que ello implica”, en alusión a los gastos de estudios de abogados. Mientras que para quienes no tienen adjudicado el vehículo el plan se rescinde a partir de la quinta cuota impaga.

También cayó la venta de motos

Un total de 26.146 motovehículos usados se transfirió en septiembre, 3% menos que en el mismo mes de 2017, pero el acumulado del año se mantiene en positivo, 6,09% por encima de 2017, según la Asociación de Concesionarios de Automotores (Acara). “Se observa una inclinación del consumidor hacia el usado y una leve recuperación de este mercado por sobre el de las unidades 0 KM, donde las bajas vienen siendo más pronunciadas”, afirmó la entidad en un comunicado.

El número de transferencias durante septiembre fue de 26.146 unidades, por debajo de las 26.944 de igual mes de 2017, pero 6% más que en agosto, cuando se habían traspasado 25.351 unidades, destacó la División Motovehículos de Acara. El acumulado del año alcanzó las 219.716 unidades, 6,09% más que las 207.109 registradas en el mismo periodo de 2017.

La marca que lidera cómodamente el mercado del usado es Honda, con 32,7% de las operaciones, que duplica a Yamaha con 16,7% y que a su vez también tiene prácticamente el doble del mercado que Zanella