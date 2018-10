El Nobel de Química fue para tres científicos por el desarrollo de proteínas y anticuerpos

El Premio Nobel de Química fue concedido hoy por un lado a la estadounidense Frances Arnold y por otro de forma conjunta al estadounidense George Smith y al británico Gregory Winter por desarrollar proteínas que resuelven problemas químicos de la humanidad, anunció en Estocolmo la Academia de Ciencias de Suecia.

Arnold es premiada por “la evolución dirigida de enzimas”, mientras que a Smith y Winter se les reconoce “por la presentación en fagos de péptidos y anticuerpos”. Según la Academia, es un premio a la capacidad de controlar el poder de la evolución para lograr beneficios para humanidad.

2018 #NobelPrize laureate George Smith developed a method known as phage display, where a bacteriophage – a virus that infects bacteria – can be used to evolve new proteins. pic.twitter.com/roX8uOFICe — The Nobel Prize (@NobelPrize) 3 de octubre de 2018

Smith desarrolló un método con el que se utilizan bacteriófagos -virus que infectan bacterias- para desarrollar nuevas proteínas. Winter utilizó ese método, conocido como “phage display” (presentación en fagos) para la producción farmacéutica.

Arnold, por su parte, logró dirigir por primera vez enzimas en la dirección deseada. Esas enzimas (moléculas de naturaleza protéica) se utilizan ahora para la fabricación de productos farmacéuticos y biocombustibles.

Con Arnold son dos las mujeres galardonadas este año con un Nobel en una categoría científica, después de que el martes la canadiense Donna Strickland fuese una de las premiadas con el de Física por sus avances en tecnología láser. Arnold se convirtió asimismo en la quinta mujer galardonada con un Nobel de Química.

Frances Arnold, awarded the 2018 #NobelPrize, conducted the first directed evolution of enzymes, which are proteins that catalyse chemical reactions. Enzymes produced through directed evolution are used to manufacture everything from biofuels to pharmaceuticals.@francesarnold pic.twitter.com/TGRxgjEHzv — The Nobel Prize (@NobelPrize) 3 de octubre de 2018

Cada Premio Nobel está dotado con nueve millones de coronas suecas (1 millón de dólares). La mitad del premio será para Arnold, mientras que Smith y Winter compartirán la otra mitad. La ceremonia de entrega tiene lugar el 10 de diciembre, coincidiendo con el aniversario de la muerte de su fundador, Alfred Nobel.