El excura sumó otra denuncia por abuso

Carla Morales Ríos presentó ayer por la mañana su denuncia por abuso sexual con acceso carnal contra el exsacerdote Emilio Lamas, por lo que ya son dos las denuncias que pesan sobre el excura.

El abuso denunciado por la excatequista habrían sido repetidos durante 1990 hasta 1995, en Rosario de Lerma, mientras Carla aún no había realizado su cambio de identidad de género. El primer episodio habría sucedido camino a Campo Quijano, cuando el entonces sacerdote del pueblo le pidió a Sonia, la mamá de Carla, permiso para llevarse a su hijo. "Yo tenía entre 12 y 13 años, fuimos en su camioneta Ford 100 charlando y me tocó la pierna, me besó la mejilla y luego la boca. A la vuelta llegamos a la casa parroquial, al costado había una sala de reuniones y detrás de ese salón hay un cuartito con una cama. No sé como es que llegué ahí, lo que sí recuerdo es que me besó y me penetró", relató.

"Yo pensé que los curas eran santos", se lamentó luego Sonia, cuando su hija le contó ya de adulta. La madre de Carla había sido abusada por un familiar, "pensé que en la Iglesia mis hijos estaban seguros", indicó.

Los subsiguientes episodios "intento no recordarlos", aseguró la excatequista que ahora trabaja en una cooperativa y es artista. Aseguró que antes no había pensado en hacer la denuncia porque "te estás metiendo con la Iglesia que tiene mucho poder y te abatata pensar que estás peleando sola contra un monstruo enorme". Carla vive en Buenos Aires, por lo que deberá viajar a Salta para continuar con el proceso. "Tal vez haga una rifa para solventar los gastos", contó.