Tres aviones Pampa llegarán a la frontera norte para combatir el narcotráfico

Los tres aviones Pampa que la Fábrica Militar de Aviones de Córdoba entregará a la Fuerza Aérea serán usados para la lucha contra el narcotráfico en la frontera norte, según confirmó el ministro de Defensa, Entre el 20 y el 23 de este mes, el presidente Mauricio Macri estará en Fadea para recibir los IA-63 Pampa III.

Aguad -quien se reunió con el presidente de la compañía árabe Ethiad Engineering, Abdul Kaliq, con sede en Abu Dhabi- ratificó a este diario que el Gobierno sigue buscando "socios" y "clientes" para el Pampa. En el primer caso las negociaciones siguen adelante con una empresa sudafricana y una mexicana; en el segundo, con países limítrofes.

"El Pampa nunca voló para la Fuerza Aérea con lo que, para venderlo, es clave mostrarlo. Si no, ofrecemos algo que no usamos -dijo-. Es un avión de entrenamiento y de ataque liviano porque lo hemos artillado, con lo que es ideal para interceptar otras unidades. Lo usaremos en la frontera norte".

El año pasado se encararon negociaciones con la Paramount Group de Sudáfrica y con la alemana Grob (Fadea tiene varias aeronaves de esta compañía). "Seguimos con Paramount y hay interés en asociación por proyecto; también con México", actualizó el ministro.

El Estado argentino tiene la patente del avión, por lo que su matriz se seguirá produciendo en Córdoba. "Se trata de armas de guerra y las conversaciones son complejas, no se cierran de un día para el otro", describió Aguad.



Hace meses advirtió que la "única forma de fabricar el Pampa en serie y no sacarlo de la línea de montaje es con un socio". "No podemos ser Fuerza Aérea dependientes, no hay ninguna intención de vender nada, pero sí de ser eficientes".

En el caso de los sudafricanos, buscan incluir su aviónica en el Pampa (es decir, todo lo relacionado con el instrumental). La clave para la venta de aviones es el financiamiento, lo que la Argentina sola no está en condiciones de garantizar.

La visita del presidente de Ethiad Engineering es porque Fadea realiza mantenimiento de los aviones de LAN Argentina (Airbus 320 y Boeing 737). Para concretar los trabajos el acuerdo es con la firma árabe que es la que descentralizó ese segmento para simplificar los movimientos logísticos.

El presidente de Fadea, Antonio Beltramone, dijo que la alianza "reafirma la visión de ampliar las fuentes de generación de ingresos" de la empresa. "En esta línea estamos profundizando nuestros negocios vinculados a la fabricación de aviones, aeroestructuras y servicios de mantenimiento y modernización tanto en aviación militar como civil y comercial".

