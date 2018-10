River volvió a Buenos Aires y espera por el otro finalista

El plantel de River Plate, que conduce Marcelo Gallardo, regresó al país este miércoles por la tarde luego de la histórica semifinal de la Copa Libertadores de América que le ganó a Gremio, en Brasil, por 2 a 1 en el cotejo de vuelta (perdió 0 a 1 en la ida) y esperará el resultado del cruce entre Palmeiras (0) y Boca Juniors (2) para conocer con quien se va a enfrentar en la final.

La primera final está programada el 7 de noviembre y la segunda el 28 y si el otro finalista es Boca se definirá la serie en el Monumental, en tanto que si le toca Palmeiras juega la semana que viene en condición de local el partido de ida.

En caso que la final sea un Superclásico la fecha de la segunda final podría adelantarse una semana, para el 21 o 26 o 27 de noviembre debido a la cumbre de presidentes del G-20 que se llevará a cabo en Buenos Aires el 29 de noviembre.

Por lo contrario, si el rival es el equipo paulista, no habría inconvenientes con la programación pues la vuelta se juega en condición de

visitante ya que Palmeiras terminó mejor ubicado que River en la clasificación de la primera fase.

Asimismo, el capitán del equipo Leonardo Ponzio, se realizará estudios médicos en las próximas horas para determinar el grado de lesión muscular en el isquiotibial derecho que lo sacó del partido ante Gremio a los 23 minutos del primer tiempo.

En principio, el diagnóstico médico preliminar advirtió un desgarro pequeño o una distensión fibrilar que puede demandar entre 15 y 21 días de recuperación por lo que está descartado para la primera final que se jugará el 7 de noviembre.

El plantel millonario volverá al trabajo este jueves por la mañana en el predio de Ezeiza para preparar el partido de la Superliga frente a

Estudiantes en el estadio de Quilmes con un equipo de jugadores suplentes y juveniles.

Gallardo no podrá contar con Lucas Martínez Quarta, expulsado frente a Aldosivi, ni con Nicolás de a Cruz, lesionado, y no arriesgará a Bruno Zuculini y a Enzo Pérez para la primera final de la Copa Libertadores por la lesión de Ponzio.

De este modo, varios juveniles como el zaguero Kevin Sibile, el lateral Nahuel Gallardo, los volantes Sebastián Sosa y Crístian Ferreira y el delantero Julián Alvarez, van a ser parte del equipo en el cotejo correspondiente a la fecha 11 de la Superliga.

Así, un probable equipo para jugar ante Estudiantes sería con: Germán Lux, Jorge Moreira, Luciano Lollo, Sibile y Gallardo; Ferreira, Sosa, Ignacio Fernández y Camilo Mayada; Rodrigo Mora y Alvarez o Ignacio Scocco.

River enfrentará a Estudiantes el sábado desde las 17.45 con la presencia de su hinchada en la cancha de Quilmes pues la Aprevide autorizó al equipo platense a vender 3 mil plateas y 3 mil populares para los visitantes.