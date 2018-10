Desesperación en Juventud: necesita vender bonos para descomprimir la crisis

Mientras aún no hay dinero para pagarle al plantel y continúa el estado de alerta y la medida de fuerza, en el santo necesitan imperiosamente vender los bonos anticipados para los partidos de local.

La situación en Juventud Antoniana es apremiante y no es ninguna novedad. Si bien hubo una promesa de pago para el plantel para hoy, tras la reunión realizada antes del partido con Altos Hornos Zapla en Palpalá con Leandro Zárate, lo cierto es que aún no hay novedades concreta y la deuda con los futbolistas sigue creciendo, mientras que el grupo antoniano continúa con su medida de fuerza, la de entrenar sin la indumentaria de entrenamiento oficial del club y en medio de un clima de tensión.

A todo esto, el entrenador Salvador Mónaco no podrá estar en el banco en el encuentro con San Martín de Formosa en el Martearena el viernes por la noche, por la undécima fecha del Federal A, porque aún la dirigencia no logra acordar con el anterior entrenador su rescisión, otro dato que pinta de cuerpo entero el escenario de incertidumbre en varios aspectos, además de lo futbolístico, que hoy tiene a Juventud en una eventual zona de desempate por el descenso, si es que el campeonato concluiría hoy mismo.

El panorama no mejora y la incertidumbre crece. Y en este contexto, el santo necesita de todos, incluso de los socios y los hinchas, que son los que sostienen no solo la ilusión deportiva, sino uno de los pocos ingresos genuinos de la institución con las recaudaciones. Desde que se lanzó la venta de los bonos anticipados para los partidos de local del club de Lerma y San Luis, el pasado sábado, la venta no fue buena y la dirigencia busca desesperadamente contar con ese ingreso para comenzar a achicar, en primera instancia, el saldo adeudado con los jugadores.

Y necesitan que el hincha se acerque para acceder a una promoción que también a la masa de seguidores del antoniano que acompaña siempre en condición de local les alivianará los sacudones del bolsillo.

La promoción contempla los tres partidos de local que Juventud tendrá en noviembre, que por cierto serán clave para el futuro del equipo (este viernes con los formoseños; el 11 de noviembre ante Boca Unidos y el viernes 23 con Crucero del Norte). El “combo” de tres entradas, con la ventaja de que el beneficiario podrá asistir a cualquier ubicación del estadio, se está vendiendo a un valor de 500 pesos y los bonos se expenden en la secretaría del club, hasta el viernes, en horario corrido, de 9:30 a 20 horas.

“No queremos darle una fecha específica de pago al plantel porque será peor el malestar y el resquemor si no la cumplimos. Cometí el error de decir que se pagará ‘x’ día y eso obviamente genera un disconformismo. Estamos en una postura en la que cada cual defiende lo suyo y es entendible la postura de los jugadores”, le dijo a El Tribuno el presidente en uso de sus funciones en Juventud, Carlos Alurralde.