Todo está listo para el inicio de octavos del torneo anual

La Liga Salteña de Fútbol tiene todo listo y en condiciones para dar inicio a una nueva etapa decisiva del torneo anual. El fin de semana (domingo), el sueño de ocho equipos se pondrá en marcha en los duelos de ida de octavos de final, con la premisa de continuar en carrera y luchar el título de campeón liguista.

Peñarol, Cachorros, San Martín y Sanidad, los cuatro clasificados de la fase Octogonal, esperan con total tranquilidad conocer el desenlace, dado que recién volverán a la competencia en la siguiente instancia (cuartos de final).

Sin lugar a dudas, el duelo que sobresale del resto es el clásico entre Juventud y Central Norte, que se enfrentarán en el estadio Fray Honorato.

El santo no tuvo un buen rendimiento la etapa anterior, solo ganó en dos oportunidades y finalizó en último lugar.

La producción del cuervo tampoco fue buena, terminó de mitad de tabla para abajo y no cumplió con las expectativas.

Mitre, que por un punto no logró meterse entre los cuatro mejores, visitará a Atlas en cancha de la Liga.

Los tigres de la pedrera se metieron en los play offs, al lograr adjudicarse el segundo puesto en la fase Repechaje (clasificaron dos), con la promesa de complicar a cualquier oponente que se le ponga en frente.

V° Primavera, con la finalidad de mejorar la pobre campaña que viene realizando, se verá con Camioneros en cancha de Central, mientras que San Antonio, que ocupó el primer lugar en la zona Repechaje, recibirá a Gimnasia, en cancha de San Martín. Todos los partidos se juegan a partir de las 16.30.

Cabe destacar que en caso de igualdad los equipos de la zona Ordenamiento cuentan con ventaja deportiva.

El programa:

Clasificados de la fase Ordenamiento

Peñarol

Cachorros

San Martín

Sanidad

Clasificados fase Repechaje

San Antonio

Atlas

-

Octavos de final

Domingo, 16.30

Atlas vs. Mitre

Estadio: Liga Salteña

Primavera vs. Argentinos

Estadio: Dr. Luis Güemes

Juventud vs. C. Norte

Estadio: Fray Honorato

San Antonio vs. Gimnasia

Estadio: San Martín