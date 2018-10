Concejala trató de "muerta de hambre" a agente de Tránsito

Se dirigió a la empleada municipal, que la multaba, con lenguaje procaz y amenazante.“Si yo no pagara los impuestos vos no comerías ni m...”, le dijo.

"Muerta de hambre, gracias a lo que yo pago de impuesto podés cobrar el sueldo, si no no comerías ni mierda". Con esa expresión una concejala y fuerte comerciante de Salvador Mazza se dirigió a una agente municipal de Tránsito, encargada desde hace 14 años del ordenamiento del tránsito pesado que salen e ingresan al país por el paso internacional hacia San José de Pocitos.

Luego del destrato que sufrió, la trabajadora municipal, quien momentos antes le había elaborado una boleta de infracción, decidió formalizar una denuncia en la comisaría de Salvador Mazza.

Susana Sosa explicó: "Lo hice porque es una mujer grosera, mal educada y que además de insultarnos a mí y a un compañero, y de humillarnos delante de un montón de personas, nos enrostró que como ella es concejala al otro día iba a ir a la Municipalidad y solucionaba todo el tema de la multa".

Comerciante y edil

El incidente se produjo el jueves de la semana anterior alrededor de las 20 sobre la primera cuadra de la calle Salta, en inmediaciones del playón donde se ubica el escáner perteneciente a la Dirección Nacional de Aduanas y a metros de la quebrada internacional.

En ese lugar, la concejala por el Partido Vecinal de Salvador Mazza Gabriela Gareca tiene un depósito de su propiedad. Sosa recordó: "Hace 14 años que trabajo en la Dirección de Tránsito, organizando el tránsito de los camiones que ingresan y egresan de Salvador Mazza con destino al puente internacional. No es la primera vez que tenemos inconvenientes con esta señora y el jueves de la semana anterior, a las 20 horas, me acerqué al depósito de su propiedad para pedirle que retire un camión del que estaban descargando mercadería que se guardaba en el depósito".

"Le expliqué algo que ella ya sabe y es que con ese camión ahí las unidades que transportan combustibles y que estaban ubicándose para salir hacia el puente no iban a poder transitar, a lo que me respondió que el camión era de ella y que estaban trabajando", agregó la funcionaria de Tránsito.

La agente refirió luego: "Al decirle que debía liberar la calle y que si persistía en su postura me iba a ver obligada a elaborarle una boleta de infracción, comenzó a enojarse y ponerse muy violenta. Le pedí al chofer de la unidad que me entregara su carné para elaborar la infracción, a lo que ella a los gritos dijo: "Vos no entregás nada porque el camión es mío. Y vos, muerta de hambre, gracias a lo que yo pago de impuestos podés cobrar tu sueldo, sino no comerías ni mierda; así que retirate ya mismo de acá'".

La trabajadora aseguró: "En ningún momento perdí la calma ni la compostura a pesar de los insultos de esta señora y le pedí a mi compañero que me acercara el talonario de infracciones. Solo cuando vino personal de Aduana y le ordenó que retire el camión lo hizo, pero hasta tanto seguía con sus agravios. Sin ponerme a su altura en ningún momento, elaboré la infracción y me retiré del lugar para hacer la denuncia en la sede policial de Salvador Mazza. Cuando me retiraba me dijo que haga las boletas que quiera, que ella va a la comuna y las anula a todas".

Gabriela Gareca

Contratista del municipio

La agente municipal Sosa recordó que los incidentes de esta comerciante con el personal de Tránsito "son frecuentes".

"Pero ahora que es concejala el mal trato es cada vez peor. Le encanta "chapear" con su cargo pero no me interesa, soy una funcionaria pública, traté de hacerle entender y tengo la obligación de cumplir con mi trabajo, que consiste en mantener el orden vehicular para evitar cualquier incidente en una zona donde difícil", agregó Sosa.

"Evidentemente, esta señora, por más concejala que sea, no tiene idea de lo que significa cumplir con el rol que a cada uno le toca", reflexionó.

Sosa agregó: "Tanto es así que tengo entendido que le alquila maquinaria a la comuna, cuando la ley establece con toda precisión que contratar con el municipio es incompatible con la función de concejal".

"Si mal no recuerdo hay una resolución del Ejecutivo donde se consigna ese contrato. De todos modos y en lo que hace a mi función, la voy a seguir cumpliendo con toda responsabilidad y dignidad porque honro mi trabajo a pesar que para ella yo sea una muerta de hambre", agregó.

Otro empleado municipal de Tránsito de esta localidad consultado por este medio, pidió reserva de su nombre y precisó: "Susana es muy educada, se expresa con corrección y desempeña su trabajo muy bien. Por eso y a pesar de los insultos de Gareca, nunca respondió y la denunció en la Justicia, una actitud propia de los que piensan antes de actuar".

A pesar del serio incidente, el cuerpo no lo trató en sesión.