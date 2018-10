Otro aumento por decreto para estatales: ahora 7,5 por ciento

Nuevamente por decreto (1.150/18), el Gobierno provincial decidió otorgar un incremento salarial a los trabajadores estatales: esta vez del 7,5 por ciento. Con este porcentaje la Provincia cerraría el año con el 27,5 por ciento. Los gremios ayer hicieron notar que el porcentaje está por debajo de la inflación, proyectada por arriba del 40 por ciento anual.

A lo que ya estaba previsto en julio pasado, en el decreto anterior que entonces elevó el aumento al 20 por ciento, el nuevo esquema incorpora este mes una suba del 5 por ciento y modifica el incremento de diciembre, que pasa del 2,5 al 5 por ciento. Días antes del inicio de clases los gremios y el Gobierno habían acordado en paritaria un aumento de los sueldos del 15 por ciento en cuatro escalas: 5 en febrero, 2,5 por ciento en mayo y también en julio, y el porcentaje total se completaba con otro 5 por ciento en septiembre.

Si bien se había pautado volver a dialogar en los meses siguientes, los dos últimos aumentos se decidieron de forma unilateral. Con el decreto de julio se adelantó un 5 por ciento que estaba previsto para septiembre y se dio un 2,5 para septiembre, noviembre y diciembre.

Si bien no hubo reapertura de la negociación de forma oficial, desde el Grand Bourg señalaron que durante la semana distintos gremios docentes participaron de las reuniones para actualizar el esquema de aumentos de este año y que la actualización que ahora se da es en ese marco y no unilateral. Vale recordar que el sector docente es el que cuenta con la mayor cantidad de trabajadores públicos. Sin embargo, algunos de los gremialistas consultados aseguraron no estar al tanto de que el aumento sería por decreto, aunque tampoco pudieron disimular el no estar sorprendidos. A la ADP y a UDA, que ayer tenían reunión en el Grand Bourg, les cancelaron sobre la hora.

Juan Arroyo, secretario general de ATE, señaló que “por supuesto que no vemos bien este aumento por decreto, porque no condice con la realidad económica que vivimos hoy los trabajadores, de hecho estamos muy lejos de equiparar a lo que va a ser la inflación hasta fin de año, se da un 27,5 cuando se habla de una inflación de más del 40 por ciento”.

Desde la ADP, el gremio que aglutina la mayor cantidad de docentes comentaron que el 5 por ciento que se dará por octubre fue una propuesta que ellos venían solicitando, pero que todavía falta que se considere el tema del transporte y la suma extraordinaria, que desde hace varios años reciben los estatales a fin de año.

Para Guillermo Burich, responsable de UDA Salta, “el porcentaje está lejos de la proyección que hay a fin de año, aunque no sabemos a ciencia cierta cuál va a ser la inflación de los últimos tres meses”.

Por su parte, Sergio Coronel, secretario gremial de Sitepsa, dijo: “Es muy poco el incremento. En eso fuimos claros, solicitamos la reapertura de las paritarias para poder discutir”.

Unos $500 millones

Desde el Gobierno de Juan Manuel Urtubey señalaron anoche que “el incremento representa una erogación adicional para el Estado de 500 millones de pesos, que achican cada vez más el margen de solvencia fiscal para enfrentar un 2019 que tendrá recortes del orden de los 4.000 millones de pesos para la provincia”.

Según cifras oficiales, en el tramo febrero-agosto se calculó una inflación acumulada del 22,5 por ciento. “Tomamos febrero como punto de referencia para ponderar el aumento del 27,5 por ciento por dos motivos: en ese mes firmamos el acuerdo de incremento salarial para este año y en enero se percibió un bono extraordinario de 1.600 como parte del acuerdo salarial de 2017”, dijeron.

Justamente el bono o suma fija que los estatales reciben desde hace varios años para compensar sus salarios preocupa a algunos sectores, dado que no se menciona en el decreto 1.150, por lo que los gremios advierten que “la van a tener que pelear”.

Sueldo de un maestro que se inicia

El aumento del 7,5 por ciento por ahora no impactará en este sector.

De acuerdo a Sergio Coronel, secretario gremial de Sitepsa, el aumento por decreto representan 370 pesos más al básico del sueldo de un docente que hasta ahora era de 7.350 pesos.

Por otra parte, un maestro que recién se inicia por estos meses va a continuar percibiendo el monto actual de 12.840 pesos dado que no recibe este aumento y en los casos en los que sí se acceda seguramente se le restringirá algunos códigos, como el 649, según Coronel.

En tanto, un maestro con 10 años de antigüedad según estimó el gremialista pasará a cobrar unos 16 mil pesos.

De acuerdo a una cláusula que se incluyó en las negociaciones nacionales en 2016, el sueldo inicial de un docente debe estar siempre un 20 por ciento por encima del mínimo, vital y móvil. que ahora subirá un 25 por ciento hasta junio de 2019.

El incremento salarial se dará siempre en base a los 10.000 pesos actuales. Es decir, el salto de 25 resultará en un salario mínimo (SMVM) de 12.500 pesos en junio de 2019. Los aumentos ocurrirán en septiembre (7%) y diciembre (6%) de este año, y marzo (6%) y junio (7%). En contrapartida, la canasta básica familiar está estimada en casi 20 mil pesos por el Indec.