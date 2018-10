River derrota a Sarmiento de Resistencia y se acerca a las semifinales de la Copa Argentina

River y Sarmiento de Resistencia juegan en Mendoza el partido que los enfrenta por los cuartos de final de la Copa Argentina. El encuentro es arbitrado por Fernando Espinoza.

El Millonario, semifinalista de la Libertadores y ubicado en las primeras posiciones de la Superliga (postergó su partido de la octava fecha frente a Defensa y Justicia), no puede contar esta tarde con Exequiel Palacios, Gonzalo Martínez ni Enzo Pérez, quienes se recuperan de distintos problemas físicos.

Marcelo Gallardo pone, sin embargo, el mejor equipo posible en Mendoza ya que el DT considera que la diferencia de jerarquía es imprescindible contra un adversario que busca vivir un día histórico. Además, River necesita ganar el título de la Copa Argentina si quiere jugar la próxima edición de la Copa Libertadores.

Los de Resistencia vienen de imponerse 2-0 sobre Atlético de Rafaela luego de vencer a Unión (2-1), Racing (1-0) y de ganar las series en las fases preliminares contra Crucero del Norte y Chaco For Ever.

El ganador de esta llave se clasificará a las semifinales de la Copa Argentina, donde enfrentará al vencedor del duelo entre Gimnasia y Esgrima La Plata y Central Córdoba (Santiago del Estero).