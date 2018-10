Así destruyó Khabib a McGregor en un impresionante KO que terminó en escándalo

El momento esperado llegó. Conor McGregor vs. Khabib Nurmagomedov lucharon este sábado en Las Vegas, pero el final tuvo un sabor amargo entre los asistentes. El irlandés quiso recuperar su trono pero este le fue esquivo en una lucha que tuvo solo cuatro asaltos.

El ruso dominó la mayor parte de la lucha de principio a fin. Conor McGregor volvía al ring octagonal después de casi dos años de ausencia. En 2016, tuvo una experiencia en el boxeo ante Floyd Mayweather. La lucha se suspendió por un momento luego de que Khabib Nurmagomedov saliera del ring y golpeara a alguien del público. Se armó un escándalo y solo se veían golpes por todo lado.

Los golpes llegaron a la lona también. En las imágenes se apreciaba cómo una persona ingresa y golpea por la espalda a McGregor, quien fue detenido por sus asistentes para que no continúe la trifulca sin sentido.

Finalmente, el árbitro decidió dar por ganador a Khabib Nurmagomedov, quien venció por sumisión en el cuarto asalto.

The real Khabib fight with the best camera man (me) in the arena !!! pic.twitter.com/RgdLchn5cC

Here’s the brawl with Khabib jumping the fence and going after Danis. You’ll see somebody go after McGregor in the cage. This is bad. pic.twitter.com/IpOZiZy5vC