Marixa Balli contó del día que Rodrigo la dejó esposada toda una noche por celos

La mesa de invitados al programa PH, Podemos Hablar dejó anoche un puñado de sorprendentes anécdotas y confesiones. La vedette y bailarina Marixa Balli fue una de las participantes en el ciclo conducido por Andy Kusnetzoff y dejó a los presentes con la boca abierta al revelar algunos detalles de su relación con Rodrigo Bueno .

El conductor quiso saber si fue cierto que el fallecido cantante cordobés, en un supuesto contexto amoroso, la había atado en una ocasión y se había olvidado de liberarla luego, a lo que Balli respondió reconociendo la parcial veracidad de este hecho.

"No fue que se olvidó pero sí me esposó. Lo hizo porque yo no lo quise acompañar a un show. Era un viernes a la noche y yo me iba a ir de joda con mis amigas. Él era muy celoso y me dijo: mirá qué bien, ¿y adónde van? Vamos a ir a comer y después para acá y para allá (estábamos en un hotel en el que él paraba), y mientras yo hablaba, yo que soy muy de gesticular, me agarró la mano -él con su metro noventa- y me dejó esposada", explicó quien fue uno de los grandes romances de "El Potro".

El lado oscuro de Rodrigo 😱 @BalliMarixa contó detalles inéditos de su relación con el cantante #PodemosHablar pic.twitter.com/ulhy1a5rKl — Podemos Hablar (@PodemosHablar_) 7 de octubre de 2018

"¿Entonces no fue como un juego sexual?", insistió Kusnetzoff. "No, me dejó esposada de bronca. Y yo decía: 'qué terrible, qué situación'. Entonces, ¿qué hizo? Me llevó al lobby y me esposó a una silla y dijo: 'si ella quiere ir al baño, acompáñenla con la silla'", contó la ex del cordobés. Luego, aclaró que fueron nueve horas durante las cuales estuvo en esas condiciones, desde las diez de la noche, hora en que comenzaba el show que él iba a protagonizar, hasta que regresó, sobre las siete de la mañana.

Al inicio del programa, Balli afirmó que Rodrigo fue un amor "muy importante" en su vida y restó importancia a estas conductas, las cuales generaron inmediatamente un gran repudio social en las redes, y se escudó en el tipo de vínculo que los unía.

La vedette recordó, además, otra ocasión en que la pareja tenía previsto acudir al aniversario de un cantante cordobés y ella había previsto lucir para la ocasión "un vestido dorado soñado", pero dijo que a él "esas cosas lo transformaban", refiriéndose al problema de Bueno con los celos. "Pero qué me importaba, con semejante bombón, ¡yo me bancaba todo!", dijo Balli en medio de un comentario que automáticamente le valió una catarata de críticas en las redes sociales.

A continuación, la bailarina contó que esa noche Rodrigo "agarró una tijera" y le descosió el vestido. "Lo rompió todo. Un bajón; y yo llegué a la fiesta en jeans mientras él estaba divino, de esmoquin", agregó.

"Lo que estás contando es lo peor del amor, no lo mejor", dijo Andy Kusnetzoff parafraseando el título de la emblemática canción sobre la que Marixa Balli se atribuye protagonismo. "No, eso es pasión", replicó ella. "Era una forma de juego, era amor, era intenso. Me hizo muchas cosas, pero yo era caprichosa. Éramos bravos. Yo las cuento con mucho amor, me divertí", recalcó la vedette.

Fuente: La Nación