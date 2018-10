Ayer hubo altibajos en Buenos Aires 2018

La Selección argentina de hockey sobre césped 5, tanto en damas como en caballeros, sigue firme en su camino a la medalla en los Juegos Olímpicos de la Juventud Buenos Aires 2018, en una jornada en la que la esperanza del taekwondo masculino quedó eliminada en cuartos de final.

Las Leoncitas golearon a Austria por 6-0 en el Parque Olímpico de Villa Soldati con tantos de Bruggeser -2-, Di Santo -2-, Rumenacker y Ramallo, para sumar su segunda victoria, mientras que hoy enfrentarán a Sudáfrica.

Los chicos, en tanto, vapulearon por 21-0 a Vanuatu e hilvanaron su segundo triunfo, para llegar con confianza al cruce con Polonia de hoy, por el Grupo A.

Los que no pudieron fueron los chicos de beach vóley, que perdieron por 2-1 frente a Suiza.

En el resto de la jornada en los distintos Parques Olímpicos, la delegación argentina tuvo buenas actuaciones, aunque no alcanzó para llegar a las finales.

Una de las mayores esperanzas estaba depositada en el neuquino José Luis Acuña, que estuvo a milésimas de asegurar la primera medalla para la Argentina.

Es que Acuña cayó ante Mahamadou Amadou de Níger en los cuartos de final de la categoría -55kg, por punto de oro, ante un público que llenó el pabellón de Tecnópolis. Tras comenzar con un tanteador de 5-1 abajo, Acuña remontó para igualar todo en siete y forzó un round decisivo donde el primero fue Amadou, para llegar a semis.

En el Buenos Aires Lawn Tennis, María Lourdes Carlé no pudo contra su compañera en el cuadro de dobles, la colombiana María Camila Osorio Serrano, que la venció por 7-6 (4) y 7-5 en su debut. En natación, Julieta Lema finalizó 19º al cabo de las tres series de 100 metros libre y en tiro, Alliana Volkart no pudo pasar el corte de clasificación a la final al quedar décimotercera en Carabina de Aire Comprimido 10 metros, entre otros.