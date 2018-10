Beneficiarios del Procrear quieren saber qué pagarán

Mientras desde el Gobierno afirman que los sorteos de las viviendas de Gran Bourg y Talavera se llevarán adelante en noviembre, los preadjudicados pasan sus días en un mar de incertidumbre. "Cuando te llaman del banco y te dicen que ya tenés el crédito aprobado y que solo falta que el Gobierno diga cuál es tu casa, tendríamos que estar viviendo un momento de felicidad, pero no es así", expresó Gustavo Baranosky, miembro del grupo de 500 vecinos que reclaman acciones claras sobre las operatorias en las que se están entregando estas viviendas.

En diálogo con El Tribuno, Baranosky destacó que no fueron notificados en forma oficial de las acciones que se dieron a conocer ayer desde Procrear a través de los medios. "Pero esto puede ser lo menos importante. Nosotros mantenemos un reclamo desde hace varios meses pero nadie nos ofrece una respuesta", expresó. Este beneficiario explica que existen tres puntos fundamentales sobre los que quieren que las autoridades del Acceso al Financiamiento de Procrear den luz. El primero de ellos es que en las facturas que se están enviando a los beneficiarios sobre el pago de las viviendas se detallen los ítem que conforman el monto total. Esto quiere decir que esperan que en las boletas se especifique cuál es el monto del crédito, el monto de los intereses, el pago del seguro de incendio y los gastos administrativos, cosa que no ocurre.

Un segundo reclamo es saber por qué los beneficiarios de Procrear de otras provincias, como Córdoba, mantuvieron la tasa de interés de 2017, que era de 4,5 por ciento, mientras que en el caso de Salta el interés llegó a 7,3 por ciento.

Actualmente los beneficiarios de Procrear pagan un monto "estimado" de 13 mil pesos de cuota. Cuando, se dice "estimado" se hace referencia a que los beneficiarios de Procrear reciben sus boletas detalladas en Unidades de Valor Adquisitivo (UVA) . Esto significa que del 5 al 10 de cada mes, cuando el beneficiario abona, lo hace en función del valor actual que tiene la UVA ese momento en el mercado cambiario y además se actualiza cada tres meses en función de la inflación.

"De esta forma no solo no sabemos qué es lo que pagamos, sino que tampoco se sabe en forma certera cuánto será el pago del próximo mes. No podemos tener ni siquiera una previsión de gastos y esto es fundamental para cualquier familia", expresó Gustavo Banarosky, que recordó que a fin de año se estima que la inflación anual superará el 40%.

Otros de los reclamos de los beneficiarios de Grand Bourg y Talavera es que al momento de inscribirse en Procrear, se tomaba en cuenta el ingreso del grupo familiar, el cual no debía ser menor a tres salarios básicos vital y móvil y no superar los siete. Ahora esto cambió.

Faltan sorteos

El Banco Santander Río adelantó a los beneficiarios que los requerimientos de la entidad bancaria no son los mismos que Procrear. “Cada integrante de la familia debe tener como mínimo tres salarios vital y móvil y menos de 7. Ya no se habla de grupo familiar. Tenemos los audios donde nos dan esas explicaciones”, detalló Baranosky.

Este vecino explicó que además desde el Banco llaman para informar sobre los créditos aprobados asegurando que el beneficiario solo debe esperar que le destinen su vivienda, y no es así. “Procrear debe hacer todavía un sorteo más y al que no le toca queda afuera. Pasó un año y seguimos igual”, dijo.