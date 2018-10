Iguacel sobre el cargo extra en la factura del gas:"Me parece que el tema no era para una denuncia judicial"

El secretario de Gobierno de Energía, Javier Iguacel, sostuvo hoy que el cargo extra en las tarifas de gas ‘no era para una demanda judicial‘, e insistió con que es necesario ‘respetar los contratos con las empresas productoras‘.

‘Me parece que el tema no era para una denuncia judicial, pero me presentaré y que la Justicia decida. Está bien que los funcionarios estemos expuestos a dar explicaciones, pero todo lo que se hizo está dentro de la ley‘, enfatizó el funcionario.

En declaraciones a radio Mitre, Iguacel justificó el cargo extra en las tarifas, a pagarse en 24 cuotas desde el primero de enero de 2019: si no se hacía de esta forma, dijo, ‘en vez de 34,7%, el incremento hubiera dado el 200%‘.

‘Buscamos resolver el problema respetando los contratos y teniendo en cuenta lo que le cuesta a la gente llegar a fin de mes. Para poder hacer esto, se dispusieron la 24 cuotas, que tienen un impacto más bajo que hacerlo de otra manera‘, resaltó.

Además, insistió con que si no se respetan los contratos con las empresas productoras y se vuelve ‘a la política de importar cada vez más, el que pagó 3 mil pesos de factura, si era gas de Bolivia, hubiera pagado 6 mil pesos y si era importado con barcos, 9 mil pesos‘.

Iguacel comentó que ‘estaba el que decía que había que aumentar todo de golpe, pero haciéndolo de manera paulatina, llovieron los amparos‘.

A su criterio, ‘durante tanto tiempo no pagamos nada por la energía y ahora tenemos que pagar ésto y nos da bronca. Pero la energía tiene un costo y si no lo pagamos ahora lo vamos a pagar en el futuro mucho peor‘.

Por ese motivo, consideró: ‘tenemos que acostumbrarnos a la realidad de lo que la energía cuesta, tiene este costo para la sociedad. También es entendible que exista la desconfianza de que un Gobierno no esté haciendo lo mejor posible para la gente sino para otro, y esto no es así. Estamos luchando para que haya energía abundante y limpia‘.