“Con nuestro coro buscamos un espacio de recreación y contención a través de la música”

Florencia Garcías, docente integradora del coro infanto juvenil Voces Libres, dialogó con El Tribuno acerca del programa de actividades de noviembre, que incluye un concierto en la UNSa junto al Teatro de Sombras. “Somos un espacio de recreación y contención a través de la música. Muchos de nuestros alumnos se están abriendo camino con grupos propios”, contó Garcías.

¿Quiénes integran el coro Voces Libres?

Este año se sumaron a la propuesta una veintena de chicos de entre 6 y 15 años de edad. Se trata de un proyecto que apunta a que los alumnos descubran sus capacidades vocales, eduquen la voz y puedan expresarla con todo su potencial, pero fundamentalmente es un espacio de recreación y contención a través de la música, siempre desde un marco educativo y ligado al ámbito escolar.

¿Dónde centran sus actividades y ensayos?

Los ensayos se llevan a cabo en el colegio Pacto de los Cerrillos (ex Bloa) todos los sábados, de 10 a 13. Y los miércoles, de 19 a 21, trabajamos sobre educación vocal y lenguaje musical. Un dato importante, es que los chicos pueden incorporarse de manera gratuita a las actividades en cualquier momento del año, ya que la idea es que puedan probar su voz, aprender técnicas vocales y perfeccionarse. Los que deseen incorporarse pueden llamar al 0387- 154 460 522 o bien acercarse los días de ensayos y prácticas, en los horarios antes mencionados.

¿Las nuevas generaciones piden innovaciones?

Sí. Al repertorio tradicional piden incorporar nuevos estilos y eso los entusiasma. Por ese motivo es que trabajamos bastante para hacer lugar a sus demandas, como la de incluir el freestyle y el rap. También tenemos ex alumnos que fueron abriéndose camino con grupos propios, como es el caso Jorge Flores, quien junto a un compañero dieron origen a un grupo de música andina llamado Los Morenos Cerrillanos. Jorge nos acompañó desde que se fundó el coro.

¿Tienen programado algún concierto?

Estamos preparando un concierto con el Teatro de Sombras, que se realizará en noviembre -día a confirmar- en la Universidad Nacional de Salta (UNSa). El espectáculo se basa en la historia del cuento “Mil grullas para la paz”, un espacio de reflexión sobre Hiroshima. Queremos inaugurar el show con un rap, incluir también canciones clásicas, temas de John Lenon, etc. En este sentido, estamos ampliando el repertorio con obras en inglés, canciones africanas y en lenguaje de señas. En esta última modalidad interpretaremos de Wonder for Word. Vamos a incluir también canciones criollas como Duerme Negrito, de Mercedes Sosa, y temas de la película Coco. Como puede apreciarse, es un repertorio muy variado. En el concierto de la UNSa tenemos planificado hacer un ensamble vocal en algunas canciones con el coro de niños la Escuela de Música de Salta, es decir, convertir la presentación en una actividad integradora.

¿Quiénes están a cargo del coro y cómo se sostiene?

El equipo docente está conformado por Cecilia Cafrune (directora), Mónica Ferri (preparadora vocal), Anabella Russo (profesora de lenguaje musical) y Florencia Garcías (docente integradora). La iniciativa arrancó en 2012 impulsada por el programa nacional de Coros y Orquestas para el Bicentenario, del Ministerio de Educación de La Nación. Actualmente se solventa con fondos provinciales y cambió de nombre, pasándose a llamar “Música para la Equidad”. Se trata de un proyecto que reviste gran importancia para la comunidad cerrillana y del Valle de Lerma, ya que genera para niños y adolescentes espacios culturales que les facilita un desarrollo musical e integral. El coro participa de encuentros y se suma a actividades de intercambio con otros grupos de similares. Esto favorece la experiencia musical y personal, ya que permite entablar relaciones con otros niños y jóvenes que comparten el amor por la música y la pasión por la actividad coral.

¿Recuerda algunas presentaciones de los últimos años?

En todos estos años hemos recorrido un largo camino. Participamos de encuentros, certámenes y actividades de carácter nacional, como el proyecto audiovisual Himno Federal, filmado en Cafayate, que se presentó en Tecnópolis, Buenos Aires, con un megaconcierto al que se sumaron más de mil niños, jóvenes y docentes. Los chicos fueron, además, protagonistas de encuentros en Jujuy, Santa Fe y Capital Federal, entre otros. También son habituales sus presentaciones en la Semana de Cerrillos, en el Encuentro de Historiadores que se realizaron en la localidad, entre otros eventos.