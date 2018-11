Tres frentes de cara a las elecciones de Juventud Antoniana

Juventud Antoniana está en una situación de emergencia, con deudas a su plantel, la grieta y el convulsionado clima interno de siempre entre oficialismo y oposición, y deportivamente con señales de alarma que lo sitúan en una pelea por el descenso.

En este escenario se abre un abanico de esperanzas con relación a la renovación que implicaría este proceso lógico de renovación de autoridades que se viene.

La actual cabeza principal de la entidad en funciones, Carlos Alurralde, descartó, en diálogo con El Tribuno, la posibilidad que existía de adelantar las elecciones para diciembre, ya que no darán los tiempos para seguir debidamente los pasos formales estatutarios (llamado a asamblea, publicación de edictos, conformación del padrón, presentación de listas) hasta fin de año.

“Con todos los problemas y las urgencias no tuvimos tiempos de tratar el tema asamblea. Lo más probable es que lleguemos con los tiempos para que se haga en febrero, justo cuando se cumplan los dos años de mandato. Nuestra idea es cumplir el mandato”, dijo Alurralde, quien a su vez se refirió a las alternativas que se manejan para conducir al santo a futuro.

“Es importante que haya gente con ganas de agarrar a Juventud ahora, que quiera ayudar, que busque un acuerdo, un consenso entre todos. Donde hay más de dos personas o dos posturas es difícil hablar de unidad, pero es cierto que Juventud necesita de todos”, consideró el directivo.

Hay tres frentes

Por ahora, a no menos de 90 días de la asamblea de renovación de autoridades en Juventud, ya asoman tres alternativas para la conducción: el primero que se animó a encender la “chispa” fue el mismo José Muratore, el expresidente, quien renunció a su cargo pero sigue colaborando “desde el llano”. Pepe le confirmó hace algunas semanas a este medio que se presentará para una reelección -aún no cambió de opinión-, pese a no contar con el consenso de muchos socios y a las críticas que recibió su gestión.

Sin embargo, en la última semana el que sacudió la modorra fue Matías Assennato, funcionario del ala provincial y actual titular del Registro Civil de la Provincia, quien se postuló y a su vez aclaró que no hay “intereses políticos” en su intención de ser presidente de Juventud. Pero Assennato no está solo, ya que se reunió y recogió el apoyo y la “bendición” de Jorge Guaymás, quien se sumaría a su equipo como un soporte de experiencia.

Y como tercera posición, el grupo de los Socios Protectores, que perdieron la última contienda con el oficialismo, esta vez volverán a la carga con una nueva estructura, y quien estaría a la cabeza de esta lista ya no sería Juan Barbarán, sino Javier Russo, su compañero de fórmula en 2016