Aportes truchos: uno de los recaudadores de Cambiemos fue citado a indagatoria

La investigación en la causa de los aportantes truchos de Cambiemos para la campaña 2017 sumó otro sospechoso: el contador Carlos Martínez, de Hurlingham, señalado como recaudador de los fondos de la alianza oficialista. Además, el expediente siguió sumando testigos por los depósitos bancarios realizados a nombre de 23 personas el mismo día, en el lapso de dos horas, en dos cajeros del Banco Nación de Recoleta.

El titular del juzgado federal N°3, Ernesto Kreplak, que investiga los aportes falsos de la alianza oficialista, había convocado al contador de Hurlingham como testigo, pero luego de recibir un informe bancario, otro de la AFIP y los dichos de varios testigos, lo convocó a prestar declaración indagatoria.

En la misma resolución en que lo citó a indagatoria, Keplak ordenó dejarla en suspenso hasta que se resuelva la cuestión de competencia que mantiene con el titular del juzgado electoral 1 de La Plata, Adolfo Gabino Ziulu, para evitar “posibles planteos de nulidad”. El trámite se encuentra en la Cámara.

En el fallo, según un artículo de Tiempo, el juez indicó que encontró el grado de sospecha necesario para citarlo, luego de analizar las declaraciones de algunos de los testigos y las constancias de depósitos bancarios efectuados en la cuenta de la Alianza Cambiemos en cajeros de la sucursal 0016 del Banco de la Nación Argentina el 4 de octubre de 2017, y el listado de aportantes declarado para las elecciones de ese año ante la Justicia Electoral.

Carlos Martínez tiene su estudio contable en calle Perón (ex Bustamante) al 100 de Hurlingham y fue mencionado por, al menos, cuatro testigos que lo señalaron como su contador. También fue identificado como recaudador de campaña de Cambiemos.

Los aportes truchos

Dos admitieron haber entregado $20.000 como aportes en una cena de campaña. Se trata del técnico mecánico y empresario de Ituzaingó, Jorge Fillmore, director de la empresa Fill Cook S.A dedicada a instalaciones eléctricas, de aires acondicionados y sistemas de energía solar que tiene entre sus clientes a firmas de la talla de Carrefour, Fate y Pirelli; y el licenciado en recursos humanos, asesor de empresas y docente del HCBC, Francisco Sciscenko, de San Isidro.

Pero ambos negaron, en cambio, haber hecho ningún depósito, e incluso dijeron que no lo declararon, porque la tarjeta de invitación fue el único tiket que recibieron. “No me dieron ningún recibo formal. Tampoco declaré ante la AFIP esta donación porque no tenía el comprobante”, dijo uno de los testigos ante el juez Kreplak.

Los testigos explicaron que la cena se realizó a finales de septiembre del 2017 en el Hurlingham Club y que fue organizada por el PRO para empresarios Pymes de la zona oeste de la provincia. Aclararon que era una cena “de beneficencia para la campaña” para las legislativas 2017, que en la provincia encabezó la gobernadora María Eugenia Vidal.

La cena fue organizada por Lucas Delfino, ex candidato a intendente de Hurlingham, y al llegar, los invitados debían pasar por una recepción donde dejaban un monto de $20.000, que era el valor que estaba inscripta en la entrada. Fillmore, en cambio, dijo que le dio ese dinero a su contador, Carlos Martínez.

Según se desprende de las testimoniales, con ellos cenaron el dueño del “Supermercado los Purretes” de Hurlingham, Emiliano Duarte, que también aparece en el listado de los 23 que realizaron depósitos por $20.000 en el Banco Nación, además de intendentes de Cambiemos de la Provincia.

Los clientes del contador

Al igual que la semana pasada, otros dos testigos negaron haber realizado aportes de ningún tipo, ni tener vínculos con ningún partido político ni mucho menos haber concurrido el 4 de octubre a realizar depósitos en los cajeros de la sucursal 16 del Banco Nación en Recoleta. Se trata de dos jubilados de Ramos Mejía y San Miguel, ambos clientes del contador Carlos Martínez.

Se trata de Norberto Linares, un herrero de 68 años, jubilado con la mínima y monotributista que realiza trabajos particulares, y Luis Ángel Rossi, un chofer de micros de 73, también retirado, pero que sigue como independiente en el rubro. Ambos mencionaron a Martínez como su contador y ambos aparecen realizando aportes por $20.000 (en cuatro y cinco depósitos) el 4 de octubre de 2017 en los cajeros del Banco Nación de avenida Alvear, casi Callao.

Los nuevos testigos son todos parte de los 23 nombres que aparecen realizando 89 depósitos por un total de $447.600, el mismo día en dos horas en la misma sede bancaria, en los listados que la Lista 508 Cambiemos Buenos Aires informó a la Justicia Electoral Nacional.

La semana pasada, los primeros cinco testigos que hablaron ante el juez federal Ernesto Kreplak en la causa por los aportes truchos de campaña de Cambiemos contradijeron la inverosímil idea de que 23 personas hayan realizado depósitos de aportes el mismo día, en los mismos cajeros de una misma sede bancaria, en un lapso de dos horas.

Fuente: Tiempo Argentino